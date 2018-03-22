Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Инженерный десант

У каких специалистов в 2018 году сильнее всего вырастут зарплаты

Рекрутеры назвали две профессии, где рост зарплат практически гарантирован
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Опережающими темпами в 2018 г. будут расти зарплаты разработчиков – компании берут любых кандидатов, даже без опыта работы, рассказали «Юнити», «Анкор», Antal Russia и несколько других кадровых агентств.

Очень популярны молодые программисты, знающие западные учетно-управленческие системы, таких работодатели набирают сразу группами, рассказывает директор по работе с ключевыми клиентами Kelly Services Наталья Курантова.

По данным HeadHunter, в феврале 2018 г. на портале было в 1,6 раза больше вакансий программистов, чем в феврале 2017 г. Зарплата разработчиков росла, но не такими темпами, какие ожидаются в 2018 г. В среднем в России программисты в январе 2017 г. зарабатывали 104 954 руб. в месяц, а в феврале 2018 г. – 118 463 руб. В Москве, по данным холдинга «Анкор», зарплаты за год выросли примерно на 15%, разработчики Phyton, Java и мобильных приложений получают от 220 000 до 250 000 руб. в месяц.

Оседлали цифру

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