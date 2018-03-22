У каких специалистов в 2018 году сильнее всего вырастут зарплаты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Опережающими темпами в 2018 г. будут расти зарплаты разработчиков – компании берут любых кандидатов, даже без опыта работы, рассказали «Юнити», «Анкор», Antal Russia и несколько других кадровых агентств.
Очень популярны молодые программисты, знающие западные учетно-управленческие системы, таких работодатели набирают сразу группами, рассказывает директор по работе с ключевыми клиентами Kelly Services Наталья Курантова.
По данным HeadHunter, в феврале 2018 г. на портале было в 1,6 раза больше вакансий программистов, чем в феврале 2017 г. Зарплата разработчиков росла, но не такими темпами, какие ожидаются в 2018 г. В среднем в России программисты в январе 2017 г. зарабатывали 104 954 руб. в месяц, а в феврале 2018 г. – 118 463 руб. В Москве, по данным холдинга «Анкор», зарплаты за год выросли примерно на 15%, разработчики Phyton, Java и мобильных приложений получают от 220 000 до 250 000 руб. в месяц.
Оседлали цифру
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}