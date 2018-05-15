Как раскрытие личных секретов гендиректора помогает управлять компанией

Варвара Гранкова

Сотрудники и инвесторы расположенной в Сан-Франциско компании inDinero, разрабатывающей программы бухгалтерского учета, знают о своем гендиректоре Джессике Ма очень многое, вплоть до подробностей ее личной жизни и ссор с матерью. Она предложила специальный бонус в $100 000 тому сотруднику, который поможет ей найти мужа. А несколько инвесторов потребовали от Ма увеличить покрытие по ее полису страхования жизни, узнав, что она – пилот-любитель и полеты не всегда проходят успешно.

Среди руководителей компаний долгое время было принято щеголять достижениями и держать при себе сомнения, промахи и подробности частной жизни. Однако образ железного и непогрешимого босса постепенно теряет привлекательность, и многие директора начинают думать, что раскрытие личных секретов (в том числе неприятных) может помочь бизнесу.

Так считает и Ма из inDinero. Людям легче понравиться, когда они думают, что знают тебя, уверена она. А если делиться с инвесторами информацией о трудностях в бизнесе, у них не будет завышенных ожиданий. «Я вовсе не пытаюсь ничего приукрасить. Если они будут думать, что хорошо меня знают, они дадут мне больше денег», – говорит она.

Когда Джеймс Ри в 2013 г. возглавил сеть магазинов одежды Ashley Stewart, он первым делом признался всем сотрудникам, что является «самым неподготовленным человеком для управления компанией». Это признание шокировало и напугало некоторых сотрудников, вспоминает Ри. Но на тот момент у него действительно практически не было опыта работы в ритейле. Он обратился к работникам Ashley Stewart с просьбой помочь ему лучше узнать бизнес компании, тогда находившейся на грани банкротства.

Ри поделился с новыми коллегами и личной тревогой – страхом одиночества. Его семья осталась в Массачусетсе, а сам он работает в другом штате и проводит там 4–5 дней в неделю.

Откровенность Ри мотивировала к поиску новых идей, вспоминает менеджер по закупкам Ashley Stewart Арета Блейк. Она начала активнее сотрудничать с отделом маркетинга и запустила несколько новых пилотных проектов. Не все они оказались успешными, однако линия одежды больших размеров для молодежи стала хитом продаж. Также компания Ashley Stewart начала развивать онлайн-направление, которое сейчас стало прибыльным. «Он разрешил нам выражать свое мнение. И нам тоже захотелось придумать что-то новое», – говорит Блейк о Ри.

Когда лидеры делятся своими чувствами или признаются, что не знают, что делать, это может укрепить лояльность и сотрудничество между работниками, считают некоторые гендиректора. Однако не всем нравится работать с теми, кто слишком болтлив. Не всегда располагает к откровенности и повышенное внимание к поведению сотрудников на рабочем месте.

Десятилетиями предполагалось, что директора предприятий всех отраслей должны иметь ответы на все вопросы и избегать любых проявлений слабости, говорит профессор менеджмента Tuck School of Business в Dartmouth College Сидней Финкелстейн. Многие руководствуются такими установками и сейчас. Однако новая реальность – например, поведение инвесторов-активистов – заставляет приспосабливаться даже топ-менеджеров самых консервативных компаний.

Профессор Университета Хьюстона Брене Браун, видео­выступление которой о силе уязвимости собрало 34 млн просмотров, считает, что, раскрывая интимную информацию, лидер должен ясно понимать, зачем он это делает. В своих книгах и выступлениях Браун призывает рискнуть и открыть свои чувства, чтобы построить отношения. При этом она также задается вопросом, не стала ли «уязвимость» модным словом, сбивающим с пути и заставляющим открываться неправильным образом. «Это опасно, когда вас неправильно понимают. Для лидеров нет доблести в том, чтобы делиться чувствами без намерения способствовать развитию других людей или бизнес-процессов», – говорит Браун.

Адвокат Рейчел Проффитт в свое время была так потрясена откровенным разговором о родительском опыте с гендиректором компании Cooley Джо Конроем, что бросила карьеру в юридических фирмах ради работы с ним. На ежегодных выступлениях перед партнерами и сотрудниками фирмы Конрой также часто говорит о личном: о детях, смерти отца и т. п. По его мнению, это должно способствовать чувству общности между сотрудниками и их привязанности к компании. «Чтобы люди пошли за тобой, они должны тебе доверять. А чтобы доверять, они должны знать тебя», – говорит Конрой.

Бывший гендиректор компании Moz Рэнд Фишкин писал в своем блоге о бессоннице, депрессии и других сокровенных переживаниях. Иногда это привлекало клиентов, иногда – заставляло понервничать некоторых сотрудников. Тем не менее Фишкин не жалеет об этом и считает, что в целом реакция на его откровенность была позитивной. «Какими бы ни были скелеты в вашем шкафу, просто откройте его и покажите их всем. Если ваши пальцы дрожат, когда вы жмете на кнопку «опубликовать», если вы с трудом можете заставить себя просмотреть комментарии или ответы на письмо – вот тогда вы достаточно откровенны», – говорит он.

Перевела Надежда Беличенко