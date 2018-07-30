Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Пять уроков Ford

Как Ford Motor тестирует новые модели бизнеса

Компания извлекла пять уроков из развития мобильных сервисов
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Все говорят о будущем, в котором автомобилями будут не владеть, а пользоваться совместно. При этом сами автомобили станут автономными, а значительная доля прибыли автопроизводителей будет приходиться на цифровые мобильные сервисы. Но если вы Ford Motor Company и вам предстоит вложить миллиарды в новую технологию, при том что ваша предыдущая бизнес-модель считалась успешной целый век, возможно, сначала придется найти ответы на несколько вопросов. Как на все это отреагируют потребители? Чего они на самом деле хотят? Как определить, какие возможности реальны, а какие относятся к области фантастики?

Чтобы испытать, на что похоже будущее, в 2016 г. Ford заплатил около $50 млн за мобильный сервис Chariot. Стартап участвовал в программе бизнес-инкубатора Y Combinator и был сфокусирован на самых важных и насущных потребностях в мобильных сервисах, которые возникают у потребителей ежедневно, – потребностях добраться до работы и обратно домой. Сделка казалась незначительной для компании, являющейся массовым производителем автомобилей с капитализацией в $165 млрд, и была предложена в том числе Джимом Хакеттом, главой Ford Smart Mobility.

Предварительные выводы из истории развития Chariot, набирающей обороты на рынке, заслуживают внимания. Вот пять уроков, которые вы можете усвоить благодаря Ford. Как развивать мобильные сервисы, а в более широком смысле – как справиться с неопределенностью новых бизнес-моделей на новых рынках? (Компания Innosight консультировала Ford по вопросам стратегии.)

1. Будьте амбициозны, но начинайте с малого

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