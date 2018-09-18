Как работодателю использовать влияние коллектива в своих интересах

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Варвара Гранкова

Под влиянием коллектива случается всякое. Подростки начинают курить. В Японии существует странная традиция, когда женщины считают себя обязанными покупать шоколад коллегам-мужчинам на День святого Валентина (а мужчины должны сделать ответный подарок). Скандал вокруг ставок Libor показал, что банкиры провоцировали друг друга на спекулятивные сделки, а несогласные банки вынуждены были подстраиваться под большинство во избежание рисков.

Однако у влияния коллектива есть и положительная сторона. Это явление – мощный фактор мотивации, из которого можно извлечь пользу. Участники программы похудания Weight Watchers сбрасывают вес и удерживают его в расчете на публичное одобрение со стороны других участников. Анонимные алкоголики помогают друг другу сохранять трезвость. Кампании в социальных сетях помогают собрать средства на добрые дела.

Так же и на работе: групповое наблюдение за поведением стимулирует работника вести себя правильно.

Та или иная форма коллективного воздействия лежит в основе любой групповой программы стимулирования – будь то ежегодное распределение прибыли между сотрудниками (как делает ритейлер John Lewis) или выплаты партнерам юридических фирм. Ощущение, что за тобой наблюдают, должно удержать лентяев от соблазна воспользоваться плодами тяжелой работы других.