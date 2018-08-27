Менеджмент / Управление

Есть ли польза от измерений вовлеченности сотрудников

И на чем держится индустрия, выросшая вокруг этих измерений
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На днях сотрудники Financial Times (FT) обнаружили на своих рабочих столах яркие листки с информацией о том, что FT усовершенствует систему измерения вовлеченности сотрудников и переходит от ежегодного анкетирования к ежеквартальному. Всем сотрудникам по электронной почте должна прийти ссылка на первый опрос, «прохождение которого займет не более 15 минут».

Обычно ничто не влияет на вовлеченность так негативно, как анкеты о вовлеченности, особенно если их составители имеют смелость утверждать, что ответы займут 15 минут. Но я только что вернулась из отпуска и была настроена благодушно. Поэтому я перешла по ссылке и начала оценивать, как мне нравится работать в FT, по шкале от 0 до 10 баллов.

В целом я довольна тем, что мне платят деньги за работу, которая мне нравится, и что меня окружают симпатичные и умные коллеги. Поэтому я довольно быстро справилась с первыми вопросами типа «порекомендую ли я FT в качестве места работы» или «ощущаю ли я профессиональный рост», поставив щедрые оценки своему работодателю. Затем я добралась до такого вопроса: «С какой вероятностью вы останетесь в FT, если вам предложат такую же работу в другом месте?» Предполагается, что опрос проводится анонимно – об этом постоянно напоминается в анкете. Но что если это не так?

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