Кто такие неуверенные трудоголики
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В конце 1980-х гг. Джерри Гримстоун был банкиром и помогал правительству Маргарет Тэтчер провести приватизацию. С тех пор он успел получить рыцарское звание и возглавить Barclays и Standard Life Aberdeen, а газеты назвали его «королем капитализма». Никто никогда не упрекал Гримстоуна в неуверенности. Однако сейчас, в возрасте 69 лет, Гримстоун по-прежнему работает с 7 утра до 11 вечера шесть дней в неделю и признается: иногда он испытывает иррациональный страх, что сделал не все, что мог. «Всегда есть элемент неудовлетворенности: надо еще чуть-чуть постараться и можно выйти на следующий уровень», – говорил он недавно в интервью BBC.
Еще один неуверенный трудоголик, бывший старший партнер юридической фирмы Allen & Overy Дэвид Морли, сравнивает возбуждение от вечной неудовлетворенности своей работой с действием наркотиков. Такую зависимость с удовольствием поддерживают в сотрудниках юридические и консалтинговые фирмы, а также инвестбанки.
Неудовлетворенные, тревожные «передовики» – идеальные сотрудники для работы с клиентами. «Строить отношения с клиентами прекрасно получается у тех, кто страдает заниженной самооценкой, готов поставить интересы клиента на первое место и при этом очень хорошо работает», – говорил Гримстоун профессору Cass Business School, автору книги Leading Professionals Лоре Эмпсон. Книга Эмпсон посвящена исследованиям таких неуверенных трудоголиков и содержит отчаянные анонимные признания управляющих партнеров, страдающих повышенной тревожностью, и измотанных старших консультантов. Многие сотрудники большой четверки и инвестбанков узнают в этих описаниях себя.
Однако легкий намек на изменения к лучшему уже появился. По крайней мере, среди высокопоставленных профессионалов нашлись те, кто готов говорить о проблеме, пусть и после отставки. Хорошо и то, что некоторые фирмы начали бороться с выгоранием и нервными срывами сотрудников. Часто причинами этих срывов становятся завышенные ожидания, стресс и переработки.
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