Что грозит тем, кто не провел оценку условий труда в 2018 году

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Варвара Гранкова

В конце декабря заканчивается срок, к которому все российские организации были обязаны пройти специальную оценку условий труда. Большинство малых компаний не успели. Что ждет опоздавших?

Татьяна Григоренко, директор по персоналу небольшой группы компаний в сфере эстетической медицины, надеялась провести специальную оценку условий труда (СОУТ) в своей организации еще в октябре: она знала, что с 1 января 2019 г. всех не прошедших СОУТ будут штрафовать. Но руководство компании задумало переезд в другой офис. И Григоренко решила, что проводить СОУТ на старом месте бесполезно, так как в новом офисе все рабочие места придется аттестовывать заново и повторно платить приглашенному со стороны оценщику. Компания должна была переехать в новый офис в декабре, но выяснилось, что заказанная для нового офиса мебель в срок готова не будет и переезд придется отложить. Компании придется встречать Новый год в старом офисе, и Григоренко опасается больших штрафов.

Организации, не успевшие пройти СОУТ до конца этого года, с января будут считаться нарушителями правил охраны труда. За это полагаются штрафы: до 10 000 руб. руководителю организации, до 10 000 руб. ИП и до 80 000 руб. юрлицам. К тому же от результатов СОУТ зависит ставка страховых взносов: компании, условия труда в которых отнесены к вредным или опасным, с 1 января 2013 г. должны дополнительно перечислять от 2 до 8% фонда оплаты труда (помимо стандартных 30%). А предприятия с тяжелыми условиями труда, не прошедшие ни аттестации рабочих мест, ни СОУТ, будут доплачивать 9%.

«Ведомости» пытались выяснить масштаб бедствия и перспективы нарушителей.