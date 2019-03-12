Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Как передать бизнес детям

Как основатели передают бизнес детям в России

Если конфликт отцов и детей – типичная проблема российского семейного бизнеса

Современному российскому семейному бизнесу около 30 лет, многим предпринимателям первой волны уже за 50 лет. Ward Howell Talent Equity Institute и Центр семейного бизнеса при бизнес-школе INSEAD решили узнать, как российские предприниматели готовят к управлению бизнесом молодое поколение.

Исследователи опросили 42 семейные компании и выяснили: в целом российский семейный бизнес точно так же страдает от снижения покупательной способности населения, стагнации экономики и давления со стороны государства, как и любой частный бизнес. И так же повышает операционную эффективность, внедряет инновации и диверсифицируется. Однако у семейных компаний есть преимущество – они более устойчивы благодаря долгосрочным целям, семейным ценностям и эмоциональной поддержке семьи. По оценкам исследователей, эти нематериальные активы обеспечивают дополнительный 20%-ный запас прочности – но только при условии, что дети будут успешно продолжать дело отцов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
kirill.shirinskiy
03:30 13.03.2019
Смешно читать такие рекомендации для страны, где нет независимой судебной системы и соот-но справедливого решения любых хоз вопросов. Главное для передачи бизнеса в РФ познакомить сына дочь с влиятельными людьми, все остальное незначительная мелочь.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике