Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Женщины в мужском коллективе

Как женщинам работать в среде, где доминируют мужчины

Что могут сделать работодатели, а что – сами женщины

В прошлом году в палату представителей конгресса США было избрано рекордное количество женщин – 102. Это случилось через 26 лет после первого «Года женщины», когда в 1992 г. в США наблюдался приток представительниц прекрасного пола в госструктуры и заметно увеличилось число женщин в конгрессе. Тем не менее женщины по-прежнему составляют менее 25% от общего числа членов палаты.

Похожая ситуация и в бизнесе: 248 женщин назначено в советы директоров самых известных компаний США, но они по-прежнему составляют всего 31% от новых директоров, избранных в прошлом году. А в научной сфере Донна Стрикланд стала первой за последние 55 лет женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике, но представительницы прекрасного пола и сейчас крайне мало представлены в точных науках и гораздо чаще сталкиваются с гендерной дискриминацией на работе.

За много лет наблюдений я поняла, что вызывает неуверенность в себе у женщин, которые работают в традиционно мужских сферах деятельности. Влияние оказывает множество факторов. И главный – это гендерная предвзятость, выраженная как в явной, так и в относительно незаметной форме.

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Комментарии
bogdanov7080
06:27 17.03.2019
Кривая, косноязыкая статья. Отдаёт тем же паскудством, что и статьи комсомольских функционеров в 1973 году. Сейчас пишут о правах женщин, скоро начнут о собаках и обезьянах. Ведомости, не печатайте пожалуйста больше такой трэш, лучше пустое место
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