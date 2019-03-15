Как женщинам работать в среде, где доминируют мужчины

Что могут сделать работодатели, а что – сами женщины

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

В прошлом году в палату представителей конгресса США было избрано рекордное количество женщин – 102. Это случилось через 26 лет после первого «Года женщины», когда в 1992 г. в США наблюдался приток представительниц прекрасного пола в госструктуры и заметно увеличилось число женщин в конгрессе. Тем не менее женщины по-прежнему составляют менее 25% от общего числа членов палаты.

Похожая ситуация и в бизнесе: 248 женщин назначено в советы директоров самых известных компаний США, но они по-прежнему составляют всего 31% от новых директоров, избранных в прошлом году. А в научной сфере Донна Стрикланд стала первой за последние 55 лет женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике, но представительницы прекрасного пола и сейчас крайне мало представлены в точных науках и гораздо чаще сталкиваются с гендерной дискриминацией на работе.

За много лет наблюдений я поняла, что вызывает неуверенность в себе у женщин, которые работают в традиционно мужских сферах деятельности. Влияние оказывает множество факторов. И главный – это гендерная предвзятость, выраженная как в явной, так и в относительно незаметной форме.