Как женщинам работать в среде, где доминируют мужчины
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В прошлом году в палату представителей конгресса США было избрано рекордное количество женщин – 102. Это случилось через 26 лет после первого «Года женщины», когда в 1992 г. в США наблюдался приток представительниц прекрасного пола в госструктуры и заметно увеличилось число женщин в конгрессе. Тем не менее женщины по-прежнему составляют менее 25% от общего числа членов палаты.
Похожая ситуация и в бизнесе: 248 женщин назначено в советы директоров самых известных компаний США, но они по-прежнему составляют всего 31% от новых директоров, избранных в прошлом году. А в научной сфере Донна Стрикланд стала первой за последние 55 лет женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике, но представительницы прекрасного пола и сейчас крайне мало представлены в точных науках и гораздо чаще сталкиваются с гендерной дискриминацией на работе.
За много лет наблюдений я поняла, что вызывает неуверенность в себе у женщин, которые работают в традиционно мужских сферах деятельности. Влияние оказывает множество факторов. И главный – это гендерная предвзятость, выраженная как в явной, так и в относительно незаметной форме.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}