Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Скромничать вредно

Почему сотрудникам нельзя быть скромными

Многие считают, что работают хорошо, но видят, что другие продвигаются по службе гораздо быстрее

Часто дело в том, что ваш вклад не замечают и не признают. Одна из причин – люди не очень хорошо умеют оценивать компетентность (один из важнейших факторов успеха на работе), и восприятие компетентности играет не меньшую роль, чем ее наличие. Но разве результаты работы не говорят сами за себя? Не говорят. Даже если вы можете подтвердить их цифрами. Возьмем, к примеру, специалиста по продажам: возможно, его показатели растут, но продажи могли увеличиться и без его усилий благодаря улучшению качества продукции или удачному маркетингу, который наконец принес плоды.

Часто бывает трудно выделить реальные факторы, влияющие на результаты. Например, какую роль сыграли удача и сложность поставленной задачи? Поэтому люди чаще оценивают компетентность, опираясь на другие признаки, а значит, человеку будет недостаточно хороших показателей, чтобы убедить их в своем профессионализме. Один из способов добиться этого – продемонстрировать уверенность в своих возможностях.

Связи между уверенностью в себе и восприятием компетентности было посвящено фундаментальное исследование1982 г. Психологи Барри Шленкер и Марк Лири попросили 48 человек оценить компетентность (среди прочих характеристик) 60 вымышленных людей, принимавших участие в теннисном турнире или итоговом экзамене. Участникам исследования сообщили два важных факта: как воображаемые люди оценивали свои шансы (от «очень плохо» до «очень хорошо») и их реальные результаты.

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