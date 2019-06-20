Как стартап из Сибири делает домашние чудо-теплицы

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Личный архив

30-летний инженер из Новосибирска Роман Рыбаков всегда покупал овощи в магазинах и даже представить не мог, что станет фермером. Все произошло случайно. В 2013 г. приятель Рыбакова решил выращивать овощи и пряные травы в загородном доме с использованием технологий гидропоники – когда корни растений помещают в чашу с водой и жидкими удобрениями. Друзья купили горшки, удобрения и светодиодные лампы, выращивали томаты черри, рукколу и базилик. Из-за высокой влажности в помещении завелись мушки, а картины на стенах намокли и стали сворачиваться, вспоминает Рыбаков. Через три месяца у приятеля закончилось терпение – он решил закрыть ферму. Но Рыбаков хотел довести начатое дело до конца: забрал домой два куста томатов черри и к концу 2013 г. получил первый урожай. В то время он руководил интернет-магазином, принес томаты на новогодний корпоратив, коллегам понравилось.

Но домашняя ферма вызывала множество неудобств – приходилось постоянно следить за температурой раствора и вручную замешивать удобрения, говорит Рыбаков. Тогда он придумал прибор OverGrower. Он регулирует подачу удобрений и измеряет множество параметров – свет, температуру и влажность в помещении, уровень воды в баке и проч. Фермер следит за показателями через веб-браузер и может удаленно управлять системой.

Первое пилотное устройство OverGrower Рыбаков собрал в конце 2016 г., а сейчас продает прибор мелким городским фермерам в России и за рубежом. За два года компания «Современные системы выращивания» продала 100 приборов, утверждает Рыбаков. В 2018 г. выручка компании составила 4,5 млн руб., чистая прибыль – 355 000 руб., говорит предприниматель.

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