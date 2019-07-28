Почему бизнес не может извлечь пользу из больших данных

Крупнейшие корпорации потратили на проекты много денег, но безрезультатно

Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Данных много, пользы мало

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Топ-менеджеры пока не знают, как получить большую пользу от больших данных Евгений Разумный / Ведомости

Попытки ведущих корпораций работать на основе данных, по-видимому, тщетны. Это основной тревожный вывод из опроса руководителей на тему больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), проведенного в 2019 г. компанией NewVantage Partners. В опросе приняли участие 64 руководителя высшего звена из крупнейших корпораций, таких как American Express, Ford Motor, General Electric, General Motors и Johnson & Johnson.

Вот некоторые тревожные результаты этого опроса:

72% участников опроса сообщили, что у них еще не сформирована культура работы с большими данными;

69% сообщили, что не создали организацию, ориентирующуюся на большие данные;