Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Данных много, пользы мало
Почему бизнес не может извлечь пользу из больших данных
Крупнейшие корпорации потратили на проекты много денег, но безрезультатно
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Топ-менеджеры пока не знают, как получить большую пользу от больших данных
Евгений Разумный / Ведомости
Попытки ведущих корпораций работать на основе данных, по-видимому, тщетны. Это основной тревожный вывод из опроса руководителей на тему больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), проведенного в 2019 г. компанией NewVantage Partners. В опросе приняли участие 64 руководителя высшего звена из крупнейших корпораций, таких как American Express, Ford Motor, General Electric, General Motors и Johnson & Johnson.
Вот некоторые тревожные результаты этого опроса:
72% участников опроса сообщили, что у них еще не сформирована культура работы с большими данными;
69% сообщили, что не создали организацию, ориентирующуюся на большие данные;
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