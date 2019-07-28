Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Данных много, пользы мало

Почему бизнес не может извлечь пользу из больших данных

Крупнейшие корпорации потратили на проекты много денег, но безрезультатно

Попытки ведущих корпораций работать на основе данных, по-видимому, тщетны. Это основной тревожный вывод из опроса руководителей на тему больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), проведенного в 2019 г. компанией NewVantage Partners. В опросе приняли участие 64 руководителя высшего звена из крупнейших корпораций, таких как American Express, Ford Motor, General Electric, General Motors и Johnson & Johnson.

Вот некоторые тревожные результаты этого опроса:

72% участников опроса сообщили, что у них еще не сформирована культура работы с большими данными;

69% сообщили, что не создали организацию, ориентирующуюся на большие данные;

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