Почему бизнес-школы отстают от жизни

Эти предприниматели не стали делать того, чему учат в бизнес-школах: не проводили долгосрочный анализ рынка, не составляли бизнес-план и не взвешивали альтернативные варианты. Проведя такой анализ, возможно, они обнаружили бы, что краткосрочная выгода не окупит расходы на оборудование, или запутались бы, пытаясь рассчитать длительность пандемии и дату восстановления производства. Вместо этого они просто взялись за дело, используя имеющиеся у них ресурсы, знания, знакомства и таланты. В бизнес-школах такому не учат: там, как правило, предпочитают подробно прогнозировать риск и прибыль. Но будущее становится все более непредсказуемым, поэтому бизнес-школам придется принять новую философию, чтобы выпускать предпринимателей, которые способны быстро приспособиться к новым условиям.