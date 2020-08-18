Почему бизнес-школы отстают от жизни

Почему бизнес-школы отстают от жизниИ чему сейчас надо учить предпринимателей
В начале апреля тайский студент класса по предпринимательству Школы бизнеса Штерна понял, что в Таиланде не хватает качественных и недорогих санитайзеров для рук. Чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19 и заработать, он быстро переоборудовал свою семейную медицинскую фабрику и начал выпускать санитайзер. А в США, например, компания Dollaride, прошедшая инкубатор Future Labs Нью-Йоркского университета, поняла, что во время пандемии упал спрос на ее бизнес (услуги общественного транспорта в арендованных фургонах), и изменила бизнес-модель, приспособив свои фургоны, технологии и маршруты для растущего рынка доставки посылок.
Эти предприниматели не стали делать того, чему учат в бизнес-школах: не проводили долгосрочный анализ рынка, не составляли бизнес-план и не взвешивали альтернативные варианты. Проведя такой анализ, возможно, они обнаружили бы, что краткосрочная выгода не окупит расходы на оборудование, или запутались бы, пытаясь рассчитать длительность пандемии и дату восстановления производства. Вместо этого они просто взялись за дело, используя имеющиеся у них ресурсы, знания, знакомства и таланты. В бизнес-школах такому не учат: там, как правило, предпочитают подробно прогнозировать риск и прибыль. Но будущее становится все более непредсказуемым, поэтому бизнес-школам придется принять новую философию, чтобы выпускать предпринимателей, которые способны быстро приспособиться к новым условиям.
Современные программы MBA предлагают целый ряд курсов по предпринимательству – от классических до конкурсов и инкубаторов стартапов, но многие сомневаются, что преподаватели с академическим подходом могут чему-то научить предпринимателя. Бессчетное множество успешных бизнесменов никогда не ходили в бизнес-школу, а то и вовсе не окончили университет. Более того, предпринимателю нужны воображение и тяга к прорывным, неординарным решениям. Все это не слишком вписывается в расписание типичной бизнес-школы, забитое абстрактной аналитикой и точными расчетами.
Все же многие бизнес-школы считают, что в предпринимательстве есть место формальному обучению, и стараются обновить свои программы для нужд современных студентов. Мы проанализировали три лучшие североамериканские программы MBA, чтобы понять, как каждая из них решает эту проблему. Образовательные программы очень похожи одна на другую, но эти школы ломают шаблоны.