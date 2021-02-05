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Как российские работодатели проводят вакцинацию сотрудников

И как они собираются поступать с отказавшимися от вакцинации
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В стране набирает ход прививочная кампания: на конец января было сделано около 1,5 млн прививок. Обязательна вакцинация от COVID-19 только для работников медицинских и образовательных организаций, а также для работников сферы социального обслуживания, для остальных она носит добровольный характер. «Ведомости» выясняли, намерены ли крупнейшие работодатели проводить вакцинацию персонала и каким образом она будет организована.

Предварительно по просьбе «Ведомостей» портал HeadHunter.ru провел экспресс-опрос работодателей в конце января, чтобы выяснить, собираются ли они проводить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Половина работодателей сказали, что не собираются: из них более трети (36%) считают вакцинацию бесполезной тратой денег, потому что ее эффект не гарантирован, 23% уверены, что в компании риски заражения сотрудников минимальны, 18% признаются, что у них нет денег на вакцинацию.

Проводить вакцинацию собирается 15% опрошенных, еще 23% обсуждают этот вопрос. Из уже принявших положительное решение 75% собираются прививать всех сотрудников, а 8% – только сотрудников, работающих с клиентами.

Явные и неявные расходы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных