Как российские работодатели проводят вакцинацию сотрудников

Как российские работодатели проводят вакцинацию сотрудниковИ как они собираются поступать с отказавшимися от вакцинации
В стране набирает ход прививочная кампания: на конец января было сделано около 1,5 млн прививок. Обязательна вакцинация от COVID-19 только для работников медицинских и образовательных организаций, а также для работников сферы социального обслуживания, для остальных она носит добровольный характер. «Ведомости» выясняли, намерены ли крупнейшие работодатели проводить вакцинацию персонала и каким образом она будет организована.
Предварительно по просьбе «Ведомостей» портал HeadHunter.ru провел экспресс-опрос работодателей в конце января, чтобы выяснить, собираются ли они проводить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Половина работодателей сказали, что не собираются: из них более трети (36%) считают вакцинацию бесполезной тратой денег, потому что ее эффект не гарантирован, 23% уверены, что в компании риски заражения сотрудников минимальны, 18% признаются, что у них нет денег на вакцинацию.
Проводить вакцинацию собирается 15% опрошенных, еще 23% обсуждают этот вопрос. Из уже принявших положительное решение 75% собираются прививать всех сотрудников, а 8% – только сотрудников, работающих с клиентами.