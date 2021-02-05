Как российские работодатели проводят вакцинацию сотрудников

Предварительно по просьбе «Ведомостей» портал HeadHunter.ru провел экспресс-опрос работодателей в конце января, чтобы выяснить, собираются ли они проводить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Половина работодателей сказали, что не собираются: из них более трети (36%) считают вакцинацию бесполезной тратой денег, потому что ее эффект не гарантирован, 23% уверены, что в компании риски заражения сотрудников минимальны, 18% признаются, что у них нет денег на вакцинацию.