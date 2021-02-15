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Как вернуть сотрудников в офисы

Если они не желают возвращаться
Лиз Кислик
Варвара Гранкова

Пандемия продолжается, и в организациях, рассчитывающих, что переведенные на удаленную работу сотрудники вернутся во вновь открывшиеся офисы, нарастает напряжение. Многие работники умственного труда, с радостью избавившиеся от поездок на работу и обратно, отгородившиеся от неприятных коллег и отвыкшие от остальных досадных особенностей офисной жизни, наслаждаются свободой, гибкостью и повышением производительности труда, подаренными им удаленкой. Но некоторые руководители высшего звена, возможно не уверенные в своей готовности управлять удаленными работниками, воспринимают ситуацию иначе.

Может быть, они сталкивались с отдельными наблюдениями, что удаленный формат слишком сильно отвлекает сотрудников от выполнения своих должностных обязанностей или не подходит для совместной творческой работы. Возможно, некоторые из них разделяют точку зрения Рида Хастингса (генеральный директор Netflix), который не видит «ничего хорошего» в том, что команда не может собраться вместе лично.

Как менеджер вы сейчас можете находиться в трудной ситуации, особенно если высшее руководство компании начало требовать скорейшего возвращения сотрудников в офисы, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 за последние несколько месяцев. Как вам поддержать свою команду, если топ-менеджеры все еще скептически относятся к удаленной работе? Вот семь рекомендаций, которые помогут вам убедительно выступить в защиту удаленки и сформировать разумный набор условий, с которым согласятся все.

Сосредоточьтесь на том, что волнует ваших руководителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных