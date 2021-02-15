Как вернуть сотрудников в офисы

Как менеджер вы сейчас можете находиться в трудной ситуации, особенно если высшее руководство компании начало требовать скорейшего возвращения сотрудников в офисы, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 за последние несколько месяцев. Как вам поддержать свою команду, если топ-менеджеры все еще скептически относятся к удаленной работе? Вот семь рекомендаций, которые помогут вам убедительно выступить в защиту удаленки и сформировать разумный набор условий, с которым согласятся все.