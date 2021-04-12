Зачем российским компаниям директора по устойчивому развитию

В российских компаниях еще три года назад зачастую не было единого руководителя, ответственного за экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG), этим занимались разные люди: экологи, специалисты по охране труда, по маркетингу, НИОКР, по связям с общественностью или связям с инвесторами, по социальным проектам, рассказывает Алёна Юзефович, директор по устойчивому развитию Московской школы управления Сколково. По ее словам, для многих сотрудников обязанности в сфере устойчивого развития были лишь дополнением к основной работе.