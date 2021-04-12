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Зачем российским компаниям директора по устойчивому развитию

Обязанностей у них много, но обладают ли они реальной властью?
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В каждой шестой крупной зарубежной компании есть отдельная должность директора по устойчивому развитию (chief sustainability officer, CSO), говорится в недавнем отчете Deloitte и Международного института финансов (IIF) «Будущее директора по устойчивому развитию».

В российских компаниях еще три года назад зачастую не было единого руководителя, ответственного за экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG), этим занимались разные люди: экологи, специалисты по охране труда, по маркетингу, НИОКР, по связям с общественностью или связям с инвесторами, по социальным проектам, рассказывает Алёна Юзефович, директор по устойчивому развитию Московской школы управления Сколково. По ее словам, для многих сотрудников обязанности в сфере устойчивого развития были лишь дополнением к основной работе.

Ускорили процесс стремление наших компаний утвердиться в международных ESG-рейтингах, а также масштабная экологическая катастрофа в Норильске в мае 2020 г., допущенная «Норникелем». Николай Сосновский, директор направления металлургии и горной добычи Prosperity Capital, говорит, что инвесторы уже несколько лет активно интересуются позициями российских компаний в международных ESG-рейтингах. Сейчас около сотни российских компаний присутствуют в двух самых престижных международных ESG-рейтингах: в рейтинге MSCI и в рейтинге ESG-рисков агентства Sustainanalytics.

Инвесторы ориентируются на место компании в международных ESG-рейтингах, а в них учитывается среди прочего доля бизнеса в «грязных» индустриях (например, добыча угля и угольная генерация), доля выручки компании, которая идет на ESG-проекты, наличие в компании должности директора по устойчивому развитию, ESG-стратегии и целей устойчивого развития, говорит Сосновский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных