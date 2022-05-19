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Предприятия ищут замену системам SAP для управления закупками

Что российские разработчики могут предложить пользователям SAP Ariba
Юлиана Петрова Валерия Бородина Екатерина Кинякина
Варвара Гранкова

Когда германская компания SAP объявила о сворачивании деятельности в России, пострадали не только пользователи ее ERP-систем (IT-решение для эффективного управления предприятием). Многие крупные российские предприятия делали закупки в России и за рубежом с помощью облачной платформы SAP Ariba, и теперь им приходится искать, чем ее можно заменить.

SAP Ariba автоматизирует весь закупочный процесс: от оценки потребности предприятия в сырье, материалах и комплектующих до организации тендера, сбора заявок, оценки поставщиков, заключения контракта, оплаты и контроля отгрузки закупленных товаров, ведения базы поставщиков и др. На всех этапах генерируется нужная сопроводительная документация: счета-фактуры, поручения, акты и т. д. А еще в SAP Ariba входит бизнес-сеть Ariba Network, объединяющая 6,7 млн поставщиков из 190 стран мира. Она содержит каталоги товаров и услуг со всего мира и дополнена сервисами для проведения тендеров и поиска продуктов. По данным компании, летом 2021 г. в бизнес-сети SAP Ariba было более 110 000 поставщиков из России и СНГ.

Теперь практически все компании, использующие SAP Ariba, начали поиск аналогов, утверждает заместитель гендиректора компании-интегратора «Норбит» (входит в ГК «Ланит») Наталья Зубкова.

По словам директора отдела по работе с корпоративными партнерами Skolkovo Ventures Андрея Самченко, российским компаниям приходится срочно менять Ariba, так как она облачная и SAP отключает облако.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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