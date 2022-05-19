Предприятия ищут замену системам SAP для управления закупками

SAP Ariba автоматизирует весь закупочный процесс: от оценки потребности предприятия в сырье, материалах и комплектующих до организации тендера, сбора заявок, оценки поставщиков, заключения контракта, оплаты и контроля отгрузки закупленных товаров, ведения базы поставщиков и др. На всех этапах генерируется нужная сопроводительная документация: счета-фактуры, поручения, акты и т. д. А еще в SAP Ariba входит бизнес-сеть Ariba Network, объединяющая 6,7 млн поставщиков из 190 стран мира. Она содержит каталоги товаров и услуг со всего мира и дополнена сервисами для проведения тендеров и поиска продуктов. По данным компании, летом 2021 г. в бизнес-сети SAP Ariba было более 110 000 поставщиков из России и СНГ.