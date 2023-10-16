Чаще всего IT-специалист готов работать на одном месте в среднем пять лет

Чаще всего IT-специалист готов работать на одном месте в среднем пять летОбычно решение о смене работы напрямую связано с личностью и компетенциями тимлида
В крупном системном интеграторе «Инфосистемы Джет» каждый пятый сотрудник работает в компании 10 лет и более. Директор по работе с персоналом интегратора Ольга Ковардакова связывает это с тем, что высокие темпы работы компенсируются большими возможностями для карьерного и профессионального роста, а также возможностью смены профессии внутри организации. Тем не менее, не считая старожилов, средний срок работы IT-специалистов в «Инфосистемах Джет» составляет сейчас пять лет. Это, как показало совместное исследование «Инфосистем Джет» с платформой HeadHunter, типичная ситуация для сегодняшнего рынка труда в сфере IT.
Системный интегратор и платформа по поиску работы опросили почти 1000 IT-специалистов из 30 отраслей. Среди респондентов исследования преобладали программисты (31%) и руководители проектов в IT (11%). Выяснилось, что в среднем лишь 10% респондентов задерживаются в одной компании на 10 лет, 15% работают на одном месте от трех до пяти лет, а 23% больше трех лет на одном месте не сидит. Но самая многочисленная группа (34%) выбирает в качестве оптимального срока работы на одном месте пять лет.