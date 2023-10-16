Чаще всего IT-специалист готов работать на одном месте в среднем пять лет

В крупном системном интеграторе «Инфосистемы Джет» каждый пятый сотрудник работает в компании 10 лет и более. Директор по работе с персоналом интегратора Ольга Ковардакова связывает это с тем, что высокие темпы работы компенсируются большими возможностями для карьерного и профессионального роста, а также возможностью смены профессии внутри организации. Тем не менее, не считая старожилов, средний срок работы IT-специалистов в «Инфосистемах Джет» составляет сейчас пять лет. Это, как показало совместное исследование «Инфосистем Джет» с платформой HeadHunter, типичная ситуация для сегодняшнего рынка труда в сфере IT.