Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Чаще всего IT-специалист готов работать на одном месте в среднем пять лет

Обычно решение о смене работы напрямую связано с личностью и компетенциями тимлида
Мария Подцероб Антон Осипов
Freepik

В крупном системном интеграторе «Инфосистемы Джет» каждый пятый сотрудник работает в компании 10 лет и более. Директор по работе с персоналом интегратора Ольга Ковардакова связывает это с тем, что высокие темпы работы компенсируются большими возможностями для карьерного и профессионального роста, а также возможностью смены профессии внутри организации. Тем не менее, не считая старожилов, средний срок работы IT-специалистов в «Инфосистемах Джет» составляет сейчас пять лет. Это, как показало совместное исследование «Инфосистем Джет» с платформой HeadHunter, типичная ситуация для сегодняшнего рынка труда в сфере IT.

Системный интегратор и платформа по поиску работы опросили почти 1000 IT-специалистов из 30 отраслей. Среди респондентов исследования преобладали программисты (31%) и руководители проектов в IT (11%). Выяснилось, что в среднем лишь 10% респондентов задерживаются в одной компании на 10 лет, 15% работают на одном месте от трех до пяти лет, а 23% больше трех лет на одном месте не сидит. Но самая многочисленная группа (34%) выбирает в качестве оптимального срока работы на одном месте пять лет.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных