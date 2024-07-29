Российские компании увеличивают объемы обучения сотрудников

Российские компании увеличивают объемы обучения сотрудниковНо сталкиваются с отсутствием заинтересованности персонала и неспособностью руководителей убедить подчиненных учиться
Весной 2022 г. российские компании сокращали расходы на обучение и развитие работников, традиционно посчитав эти затраты лишними в кризисные времена. Однако уже в 2023 г. многие спохватились и стали спешно инвестировать в образование. Две трети компаний (77%) не только восстановили докризисный объем обучения, но даже увеличили его, показало совместное исследование Академии бизнеса Б1 и «Эксперт РА», которые в марте – апреле 2024 г. опросили 100 представителей компаний из числа сотрудников подразделений HR и L&D (Learning & Development) и руководителей бизнеса. В 2024 г., по данным исследования, увеличивать и дальше объемы обучения собираются 70% компаний.
Интерес к обучению персонала стремительно вырос, потому что компании столкнулись с новыми вызовами – быстрой скоростью рыночных изменений и растущей конкуренцией на рынке, пишут авторы другого исследования, проведенного Сберуниверситетом (корпоративное учебное заведение группы «Сбер») в ноябре – декабре 2023 г. Опрос собственников и топ-менеджеров 313 компаний крупного и среднего размера из 13 отраслей показал: 58% респондентов намерены интенсивно развивать и повышать операционную эффективность своих бизнесов. Но развитие, по мнению трети опрошенных, тормозит низкая вовлеченность персонала и инертная корпоративная культура. Во многих компаниях развитие сдерживает «тон сверху», который задает само руководство.
Эти «болезни» поддаются лечению во многом с помощью обучения и развития персонала. Но, как отмечает треть (31%) респондентов Академии Б1 и «Эксперт РА», сотрудники не очень мотивированы на обучение и для многих компаний это серьезный вызов.
«Ведомости» разбирались, как именно компании развивают сегодня свои обучающие программы и почему руководителям зачастую не удается заставить сотрудников грызть гранит науки.