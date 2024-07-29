Российские компании увеличивают объемы обучения сотрудников

Весной 2022 г. российские компании сокращали расходы на обучение и развитие работников, традиционно посчитав эти затраты лишними в кризисные времена. Однако уже в 2023 г. многие спохватились и стали спешно инвестировать в образование. Две трети компаний (77%) не только восстановили докризисный объем обучения, но даже увеличили его, показало совместное исследование Академии бизнеса Б1 и «Эксперт РА», которые в марте – апреле 2024 г. опросили 100 представителей компаний из числа сотрудников подразделений HR и L&D (Learning & Development) и руководителей бизнеса. В 2024 г., по данным исследования, увеличивать и дальше объемы обучения собираются 70% компаний.