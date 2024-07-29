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Российские компании увеличивают объемы обучения сотрудников

Но сталкиваются с отсутствием заинтересованности персонала и неспособностью руководителей убедить подчиненных учиться
Мария Подцероб
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Весной 2022 г. российские компании сокращали расходы на обучение и развитие работников, традиционно посчитав эти затраты лишними в кризисные времена. Однако уже в 2023 г. многие спохватились и стали спешно инвестировать в образование. Две трети компаний (77%) не только восстановили докризисный объем обучения, но даже увеличили его, показало совместное исследование Академии бизнеса Б1 и «Эксперт РА», которые в марте – апреле 2024 г. опросили 100 представителей компаний из числа сотрудников подразделений HR и L&D (Learning & Development) и руководителей бизнеса. В 2024 г., по данным исследования, увеличивать и дальше объемы обучения собираются 70% компаний.

Интерес к обучению персонала стремительно вырос, потому что компании столкнулись с новыми вызовами – быстрой скоростью рыночных изменений и растущей конкуренцией на рынке, пишут авторы другого исследования, проведенного Сберуниверситетом (корпоративное учебное заведение группы «Сбер») в ноябре – декабре 2023 г. Опрос собственников и топ-менеджеров 313 компаний крупного и среднего размера из 13 отраслей показал: 58% респондентов намерены интенсивно развивать и повышать операционную эффективность своих бизнесов. Но развитие, по мнению трети опрошенных, тормозит низкая вовлеченность персонала и инертная корпоративная культура. Во многих компаниях развитие сдерживает «тон сверху», который задает само руководство.

Эти «болезни» поддаются лечению во многом с помощью обучения и развития персонала. Но, как отмечает треть (31%) респондентов Академии Б1 и «Эксперт РА», сотрудники не очень мотивированы на обучение и для многих компаний это серьезный вызов.

«Ведомости» разбирались, как именно компании развивают сегодня свои обучающие программы и почему руководителям зачастую не удается заставить сотрудников грызть гранит науки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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