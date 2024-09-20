Почему фрилансеры становятся популярнее

Почему фрилансеры становятся популярнееВЦИОМ выяснил, что россияне считают работу вне штата все более привлекательной
Опрос ВЦИОМа показал: более трети (38%) респондентов полагают, что на фрилансе можно заработать больше, чем в штате любой организации. В этом убеждено на 7,7 п. п. больше россиян, чем в первом пандемийном 2020 году. 18% считают заработки фрилансеров и наемных работников идентичными (26% в 2020 г.). 7% говорят, что доходы фрилансеров ниже, чем у штатных сотрудников (на 5 п. п. меньше, чем четыре года назад). Впрочем, 37% респондентов все еще не могут ответить на вопрос о том, как именно выгоднее работать. Фриланс набрал популярность в последние годы. В 2020 г., по данным тогдашнего исследования PwC, в России насчитывалось около 14 млн человек с такой формой занятости, а в 2023 г., по данным сервиса Solar Staff, – 19 млн.
ВЦИОМ опрашивал в сентябре 1806 работающих россиян. Представления россиян о заработках фрилансеров верны лишь отчасти, полагают эксперты. Много зарабатывают на вольных хлебах в основном IT-специалисты, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, специалисты по цифровой рекламе и контенту, говорит Вильдар Гатиатуллин, коммерческий директор сервиса для работы с внештатным персоналом «YouDo бизнес». Он подтверждает, что в этих сферах заказчики готовы платить больше за высококлассных специалистов, которые могут предложить уникальные решения.
Если фрилансер обладает редкими навыками или имеет хорошую репутацию, его доходы могут значительно превышать зарплату наемного сотрудника. В 2023 г., по данным Solar Staff, средний месячный доход внештатников, выводящих деньги на российские карты (89% от общего числа фрилансеров), составлял около 100 000 руб. в месяц, на иностранные – 319 000 руб. В 2024 г., уточнили в Solar Staff, самыми популярными у работодателей фрилансерами стали разработчики и дизайнеры. Только за первые шесть месяцев этого года доход программистов на фрилансе вырос на 40%.
Заработки вольнонаемных сотрудников стали расти после того, как бизнес в пандемию научился работать с персоналом в удаленном формате, рассказывал ранее «Ведомостям» гендиректор фриланс-биржи Fl.ru Михаил Сысуенков. Он вспоминал, что только во время локдауна 2020 г. на Fl.ru пришло около 1000 новых компаний и с тех пор сохраняется стабильный рост заказчиков на 15% каждый год. По его наблюдениям, услуги фрилансеров, несмотря на рост их заработков, обходятся компаниям по-прежнему дешевле услуг аутсорс-компаний или найма сотрудников в штат: фрилансеры готовы рассмотреть любой удобный бизнесу вид занятости, будь то почасовая загрузка, проектная работа или частичная занятость. Иными словами, вольнонаемные сотрудники могут решать задачи по мере их возникновения и закрывать потребности бизнеса. При этом платить им можно только за выполненные задачи и отработанное время.
Особенно большой спрос среди фрилансеров именно на IT-специалистов, копирайтеров, дизайнеров и маркетологов обусловлен тем, что после ухода иностранных игроков на технологическом рынке труда в России освободились новые ниши, компании создают множество новых проектов и нуждаются в квалифицированных кадрах, добавляет Валерия Акыева, ведущий PR-менеджер сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff.
Но есть сферы деятельности, где фрилансеры не так востребованы и их заработки быстро не растут, замечает Гатиатуллин. Например, в медицине, на производстве и в инженерных профессиях регулярная работа в компании может приносить более высокий доход, так как здесь важны непрерывность профессиональной практики, поддержка инфраструктуры и стабильный доход. Молодым фрилансерам в этих областях бывает сложнее находить постоянные проекты, что снижает их доходы, говорит эксперт.
22%
россиян убеждены, что у работы на фрилансе больше преимуществ, нежели недостатков, выяснил ВЦИОМ
В отдельную категорию фрилансеров Гатиатуллин выделяет штатных работников организаций, которые работают удаленно по найму и параллельно берут фриланс-проекты, что помогает им значительно увеличить доход. По его наблюдениям, это явление набирает обороты и особенно распространено среди программистов, маркетологов, дизайнеров и копирайтеров. Сейчас, по оценке эксперта, такие профессионалы составляют около 20–30% от общего числа фрилансеров, особенно их много среди специалистов в сфере IT и цифровых технологий. Совмещение часто позволяет им увеличить доход в 1,5–2 раза, особенно если они работают по гибкому графику и могут брать проекты в удобное им время. Многие работодатели, замечает Гатиатуллин, ценят таких фрилансеров за их стабильный и основательный рабочий опыт, а также за постоянное нахождение в профессиональной среде. Однако есть риск, что такой специалист может нарушать сроки сдачи работы, так как в первую очередь будет выполнять задания основного работодателя. Поэтому заказчики чаще выбирают таких фрилансеров либо для долгосрочных проектов, где сроки не слишком жесткие, либо для небольших задач, где не требуется 100%-ной вовлеченности в работу.
В целом фрилансеров часто относят к новому классу – прекариату, потому что эта социальная группа лишена полной занятости, регулярных доходов и социальной защиты, пишут аналитики ВЦИОМа. Традиционной средой их обитания считается интернет, в академическом сообществе вольнонаемные работники давно прослыли «цифровыми воротничками». А в общественном сознании фигура фрилансера имеет скорее нейтрально-позитивную окраску. Многие опрошенные представляют себе фрилансеров независимыми, свободными и самозанятыми работники, которые сами составляют свой график (15%), работают преимущественно либо удаленно, либо через интернет, либо на дому (13%) и на себя, а не «на дядю» (9%).
68%
опрошенных ВЦИОМом молодых людей в возрасте 18–24 лет отмечают рост числа фрилансеров в нашей стране, еще 48% молодых говорят о том, что фрилансеры хорошо зарабатывают
Судя по данным последнего опроса ВЦИОМа, 22% респондентов видят во фрилансе скорее плюсы (20% в 2022 г.), а 8% – минусы (13% в 2022 г.). Безусловной популярности вольная работа не получила – 52% видят в ней и плюсы, и минусы, еще 18% затрудняются ответить.
«Ведомости» спросили у самих фрилансеров, какие плюсы и минусы они видят в своей работе. Например, психолог-фрилансер Павел рассказал, что на первых порах у него сильно было желание вернуться в штат, поскольку он привык, что дважды в месяц стабильно «капает» зарплата, есть оплачиваемый больничный и отпуск, поиском клиентом занимается другой отдел. Но со временем он осознал плюсы нового формата работы и рад, что больше не общается с неприятными людьми и не живет строго по расписанию офиса без возможности пойти на тренировку ровно в 18.00. При этом зарабатывает он столько же, сколько и раньше.
Другой фрилансер с пятилетним стажем – креативный продюсер Дмитрий Достоевский рассказывал ранее «Ведомостям», что ему нравится выбирать проекты и локации работы, жить в гибком графике и т. д. Но поток заказов и, соответственно, заработки бывают нестабильными. А кроме того, иногда попадаются заказчики, которые затягивают сроки оплаты работы или меняют требования после начала проекта. Кроме того, фриланс требует много дополнительной работы не по специальности: искать клиентов, читать и писать договоры, согласовывать заказы, пожаловалась дизайнер на фрилансе Юлия.
Фриланс дает много преимуществ, но подходит далеко не всем, рассказывал «Ведомостям» фрилансер-копирайтер Николай Столетний. «Когда работаешь в штате компании, ты постоянно профессионально растешь, переходишь из должности в должность, решаешь много новых интересных задач. На фрилансе же ты лишь пожинаешь плоды уже накопленного опыта работы, но профессионально не развиваешься», – говорит он. По его мнению, для дальнейшего роста профессионалу просто необходимо возвращаться со временем на работу по найму, а фриланс – это лишь комфортная и удобная передышка.