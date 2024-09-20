Почему фрилансеры становятся популярнее

В отдельную категорию фрилансеров Гатиатуллин выделяет штатных работников организаций, которые работают удаленно по найму и параллельно берут фриланс-проекты, что помогает им значительно увеличить доход. По его наблюдениям, это явление набирает обороты и особенно распространено среди программистов, маркетологов, дизайнеров и копирайтеров. Сейчас, по оценке эксперта, такие профессионалы составляют около 20–30% от общего числа фрилансеров, особенно их много среди специалистов в сфере IT и цифровых технологий. Совмещение часто позволяет им увеличить доход в 1,5–2 раза, особенно если они работают по гибкому графику и могут брать проекты в удобное им время. Многие работодатели, замечает Гатиатуллин, ценят таких фрилансеров за их стабильный и основательный рабочий опыт, а также за постоянное нахождение в профессиональной среде. Однако есть риск, что такой специалист может нарушать сроки сдачи работы, так как в первую очередь будет выполнять задания основного работодателя. Поэтому заказчики чаще выбирают таких фрилансеров либо для долгосрочных проектов, где сроки не слишком жесткие, либо для небольших задач, где не требуется 100%-ной вовлеченности в работу.