Как работодателю доказать, что сотрудник пьян

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Борьба с зеленым змием – сложнейшая проблема для работодателей, и не потому, что сотрудники в массовом порядке являются на работу нетрезвыми, а потому, что доказать нарушения крайне трудно.

Появление на рабочем месте в состоянии опьянения с точки зрения Трудового кодекса (ТК) – грубый проступок, чреватый увольнением. Но как правильно себя вести нанимателю?

Идеальный вариант – отправить работника на медицинское освидетельствование в поликлинику, а еще лучше – сопроводить его, чтобы не потерялся по дороге. Заключение медиков будет прямым доказательством опьянения, о чем говорит п. 42 постановления пленума Верховного суда от 17.03.2004. Но это требует времени, и для оперативности многие компании готовы использовать алкотестеры. Однако ни то ни другое самостоятельно делать нельзя. Для этого нужно письменное согласие работника на основании закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Но вряд ли можно рассчитывать на его согласие. Если же сотрудник все же готов пройти медосмотр, направить его можно не в ближайшую поликлинику, а только в ту, которая имеет лицензию на проведение медицинского освидетельствования. Иначе справка не будет считаться доказательством для суда.