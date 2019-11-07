Как продуктивно поработать в ноябре

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Ноябрь – особенный месяц. Уже можно подводить итоги завершающегося года, делать выводы, осознать, что не удалось сделать и по каким причинам. А еще это месяц последнего рывка – до конца года можно успеть очень много: выполнить краткосрочный проект, заложить основу для проектов следующего года, исправить ошибки. Наконец, ноябрь – месяц перехода: из осени в зиму, на новый уровень развития, на новую перспективную работу или должность. По данным исследований, именно в ноябре люди чаще всего меняют работу.

Одиннадцатый месяц года содержит огромный потенциал – несмотря на полное увядание природы, ранние сумерки, плохую погоду, отсутствие солнечного света, физическое утомление, сонное, раздражительное и порой мрачное настроение. К ноябрю мы устаем от всего, что произошло за год, и начинаем хотеть чего-то совсем иного. Поэтому ноябрь часто становится и месяцем открытий и испытаний. «Основные новинки мы тестируем как раз в ноябре, – рассказывал мне главный технолог крупного мясокомбината. – К Новому году покупатели их распробуют и захотят купить».

Но как сохранить в темном, тяжелом ноябре деловой и конструктивный настрой?

Использовать с толком свои сильные часы. У каждого из нас есть свой пик работоспособности, обычно это пара часов или чуть больше. В это время нам все дается легко: голова работает, руки слушаются. Возникают интересные идеи, появляются неожиданные решения, интерес и, главное, продуктивность заметно возрастают. Мы не всегда умеем ловить это время. Но в ноябре это просто необходимо, чтобы не растрачивать попусту драгоценную энергию. В остальное время можно заниматься привычными делами, не требующими ни особой концентрации, ни дополнительных сил, ни эмоционального напряжения. Понаблюдайте за собой – когда вам в течение дня легче думается? Когда ум просветляется, а сил становится больше? Психофизиологи утверждают, что сильные часы есть у любого человека и они постоянны, т. е. приходятся на одно и то же время.