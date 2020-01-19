Как госоргану выработать правильную стратегию
О стратегическом управлении в бизнесе сказано очень много. Но стратегическое планирование в государственных органах имеет несколько важных отличий.
Срок годности стратегии. В госсекторе срок полномочий руководителей установлен законодательно. В Счетной палате (СП) председатель и аудиторы занимают свои должности по шесть лет. Для реализации долгосрочных стратегий в бизнесе это небольшой промежуток времени. На госслужбе планирование становится средне- и даже краткосрочным.
Отсутствие измеримого результата. Цель бизнеса понятна – заработать больше денег. Результат можно оценить по доле рынка, показателю возврата инвестиций, объему продаж и т. д.
Цель деятельности госоргана сложный, даже философский вопрос. Государство призвано обеспечить социальную справедливость. Здесь нет планов продаж, четких количественных показателей, которые можно было бы распределить по департаментам или направлениям.