Менеджмент

Как госоргану выработать правильную стратегию

С учетом короткого срока службы чиновников
Анастасия Пермякова , директор департамента стратегического развития Счетной палаты

О стратегическом управлении в бизнесе сказано очень много. Но стратегическое планирование в государственных органах имеет несколько важных отличий.

Срок годности стратегии. В госсекторе срок полномочий руководителей установлен законодательно. В Счетной палате (СП) председатель и аудиторы занимают свои должности по шесть лет. Для реализации долгосрочных стратегий в бизнесе это небольшой промежуток времени. На госслужбе планирование становится средне- и даже краткосрочным.

Отсутствие измеримого результата. Цель бизнеса понятна – заработать больше денег. Результат можно оценить по доле рынка, показателю возврата инвестиций, объему продаж и т. д.

Цель деятельности госоргана сложный, даже философский вопрос. Государство призвано обеспечить социальную справедливость. Здесь нет планов продаж, четких количественных показателей, которые можно было бы распределить по департаментам или направлениям.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.