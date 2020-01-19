Как госоргану выработать правильную стратегию

Срок годности стратегии. В госсекторе срок полномочий руководителей установлен законодательно. В Счетной палате (СП) председатель и аудиторы занимают свои должности по шесть лет. Для реализации долгосрочных стратегий в бизнесе это небольшой промежуток времени. На госслужбе планирование становится средне- и даже краткосрочным.