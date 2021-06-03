Как заставить сотрудников соблюдать технику безопасностиДействуя законными методами
На производствах с высокой травмоопасностью – прежде всего на водном транспорте, в машиностроении, строительстве, химической и горнодобывающей промышленности – соблюдать технику безопасности всегда было жизненно важно. Однако пандемия коронавируса сделала вопрос соблюдения сотрудниками правил безопасности и охраны труда актуальным для всех сфер деятельности. В 2020 г. количество несчастных случаев на производстве, по данным Роструда, снизилось по сравнению с 2019 г. (во многом из-за сокращения объемов производства). Однако в кризис работодатели снизили затраты на персонал, в том числе на обучение работников технике безопасности, и теперь надо ждать последствий такой экономии – роста травматизма в текущем году.
Травматизм обычно растет по трем причинам.
1. Работодатели экономят на специалистах по охране труда и технике безопасности, а также на квалифицированных специалистах по персоналу.
2. Персонал халатно относится к соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, а у работодателя нет эффективных механизмов воздействия на работников.
3. Работодатель плохо контролирует соблюдение техники безопасности сотрудниками или, более того, сам не настаивает на соблюдении правил.
Нередко при кадровом аудите выясняется, что в компании отсутствуют специалисты по технике безопасности, а также инструкторы, прошедшие обучение охране труда и допущенные к инструктажам работников.
Многие российские компании штрафуют сотрудников за несоблюдение техники безопасности, несмотря на то что действующее трудовое законодательство категорически запрещает лишать работника его основного заработка. Штрафы незаконны, но Трудовой кодекс (ТК) позволяет работодателям лишать работников премий. Компании разбивают жалованье сотрудника на фиксированную часть и премию (например, по итогам работы за месяц). Фактически это часть оклада, которая выплачивается ежемесячно. Ее невыплата фактически означает штраф.
Тем не менее у работодателей, кроме денежных наказаний, есть иные способы борьбы с несоблюдением сотрудниками правил безопасности на производстве – законные и более эффективные, нежели штрафы.
В ТК достаточно правовых механизмов воздействия на работников, не соблюдающих требования безопасности и охраны труда. Основные способы – объявить замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.
Техника безопасности и охрана труда предполагают систему периодических инструктажей, обучение работников, а также проверку их знаний.
Если работник такую проверку знаний не проходит либо систематически нарушает или не исполняет правила, работодатель вправе временно отстранить его от работы. В этот период зарплата работнику не выплачивается, а само отстранение действует до момента устранения причин, его повлекших.
Но отстранение от работы требует подготовки набора документов, нужен квалифицированный специалист, знающий процедуру оформления проверки знаний и отстранения от работы (часто такового в компании нет, поэтому этот способ воздействия на сотрудников на практике почти не применяется).
Второй вариант – прекращение трудового договора за несоблюдение требований охраны труда и безопасности, повлекшее тяжелые последствия, согласно ст. 81 ТК (или угроза расторгнуть договор по этой статье).
Вот пять шагов для воздействия на сотрудника, не соблюдающего технику безопасности.
1. При выявлении нарушения надо зафиксировать факт нарушения актом о несоблюдении правил техники безопасности.
2. На основе акта нужно истребовать у работника письменные объяснения, согласно ст. 193 ТК.
3. Непосредственный руководитель работника или сотрудник, ответственный за контроль соблюдения техники безопасности, составляет докладную записку на имя генерального директора с описанием ситуации, объяснений работника, причин, повлекших нарушение, тяжести нарушения, а также предложения, как наказать сотрудника и принять меры по пресечению повторных нарушений.
4. На основании всех этих документов принимается решение привлечь работника к ответственности (например, издать приказ о выговоре).
5. На основании этого приказа лишить работника права на премии в течение определенного времени.
Если работник нарушает правила безопасности и охраны труда систематически, работодатель имеет право отстранить нарушителя от работы с обязанностью пройти аттестацию на знание правил безопасности и охраны труда. Для этих целей работодатель должен издать приказ о создании комиссии для проверки знаний работника и назначить дату экзамена.
На весь период отстранения от работы по ст. 76 ТК зарплата сотруднику не выплачивается.
За каждый несчастный случай на производстве работодатели выплачивают существенные штрафы и компенсации пострадавшим сотрудникам, и возможность быстро наказать нарушителей штрафами соблазнительна. Но штрафы не панацея – нужен системный и прозрачный порядок реагирования на нарушения (постоянное применение вышеописанных пяти шагов).
Поэтому следует сразу позаботиться о том, чтобы в штате были квалифицированные специалисты по технике безопасности и охране труда. И стоит помнить, что чем подробнее будут локальные акты работодателя, тем меньше риски роста травматизма и получения компанией убытков.