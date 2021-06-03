На производствах с высокой травмоопасностью – прежде всего на водном транспорте, в машиностроении, строительстве, химической и горнодобывающей промышленности – соблюдать технику безопасности всегда было жизненно важно. Однако пандемия коронавируса сделала вопрос соблюдения сотрудниками правил безопасности и охраны труда актуальным для всех сфер деятельности. В 2020 г. количество несчастных случаев на производстве, по данным Роструда, снизилось по сравнению с 2019 г. (во многом из-за сокращения объемов производства). Однако в кризис работодатели снизили затраты на персонал, в том числе на обучение работников технике безопасности, и теперь надо ждать последствий такой экономии – роста травматизма в текущем году.