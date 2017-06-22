Число безработных в Москве сократилось на 32%

Число безработных, состоящих на учёте в службе занятости Москвы, за последний год сократилось на 32,3%. «С января по май 2016 г. число безработных составило 45 122 человека, а с сентября 2016 г. по май 2017 г. – 30 570 человек. Снижение составило 32,3%», – рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько. По его мнению, «рынок труда преодолел кризис».

«Общее количество обратившихся в центр занятости сократилось за последний год. В 2016 г. в центр занятости обратилось 184 000 человек, а по состоянию на 1 июня 2017 г. в центр обратилось 72 200 человек. В 2015 г. число обратившихся было более 1 млн», – добавил он.

Бесштанько отметил, что на одного человека приходится 5,3 вакансии, на одного рабочего – 2,3 вакансии. «41% вакансий – это бюджетники, 11% вакансий – это строительство, в сфере транспорта – 9%, здравоохранение – 3,5%», – добавил он.