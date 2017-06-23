Росстат: число бедных в России снизилось на 1,4 млн человек

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2017 г. снизилось на 1,4 млн человек по сравнению с I кварталом 2016 г. и составила 22 млн человек. Об этом сообщает Росстат.

В I квартале 2016 г. в России было 23,4 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, во II квартале - 19,8 млн человек, в III квартале - 18,8 млн человек, в IV квартале - 14,8 млн человек.

Уровень бедности в России в I квартале 2017 г. составил 15,0% против 16,0% в I квартале 2016 г., 13,5% - во II квартале 2016 г., 12,8% - в III квартале 2016 г., 10,1% - в IV квартале 2016 г.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Поэтому по сравнению с IV кварталом 2016 г. уровень бедности в I квартале 2017 г. значительно вырос, но сравнение более корректно именно в годовом выражении.

Как сообщалось, в среднем за 2016 г. число бедных в России выросло на 0,3 млн человек, составив 19,8 млн человек. Уровень бедности в России в 2016 г. составил 13,5% (в 2015 г. - 13,3%).

Прожиточный минимум, согласно данным Росстата, в I квартале 2017 г. увеличился до 9909 руб. на человека в месяц с 9776 руб. в I квартале 2016 г.