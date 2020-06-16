64% россиян готовы поработать в праздники ради компенсации дней самоизоляции

При этом более половины россиян (52%) готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Чаще всего на шестидневную рабочую неделю готовы согласиться мужчины – 55% против 50% женщин соответственно. О готовности работать шесть дней в неделю чаще заявляют те респонденты, чей уровень дохода относительно высокий. Например, новый график работы устроит 46% россиян с ежемесячным доходом менее 30 000 руб. и 56% людей с доходами выше 80 000 руб. Помимо этого пожертвовать одним выходным готовы респонденты, чей возраст до 24 лет (65%).