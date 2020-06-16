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64% россиян готовы поработать в праздники ради компенсации дней самоизоляции

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64% россиян готовы отказаться в следующем году от праздничных каникул ради компенсации дней, которые россияне провели дома из-за пандемии коронавируса. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

При этом более половины россиян (52%) готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Чаще всего на шестидневную рабочую неделю готовы согласиться мужчины – 55% против 50% женщин соответственно. О готовности работать шесть дней в неделю чаще заявляют те респонденты, чей уровень дохода относительно высокий. Например, новый график работы устроит 46% россиян с ежемесячным доходом менее 30 000 руб. и 56% людей с доходами выше 80 000 руб. Помимо этого пожертвовать одним выходным готовы респонденты, чей возраст до 24 лет (65%).

Большинство (64%) согласившихся дополнительно поработать готовы отказаться от майских и новогодних каникул. При этом женщины чаще мужчин заявляли о готовности работать в каникулы — 67% против 60%. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).

Superjob проводил опрос с 6 по 13 апреля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, работающих пять дней в неделю.

Ранее Совет Федерации предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов объяснял это необходимостью поддержания экономики после последствий коронавируса. По его мнению, данная мера поможет компенсировать потери России от режима нерабочих дней в этом году.

Ранее по теме: В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных