64% россиян готовы поработать в праздники ради компенсации дней самоизоляции
64% россиян готовы отказаться в следующем году от праздничных каникул ради компенсации дней, которые россияне провели дома из-за пандемии коронавируса. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.
При этом более половины россиян (52%) готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Чаще всего на шестидневную рабочую неделю готовы согласиться мужчины – 55% против 50% женщин соответственно. О готовности работать шесть дней в неделю чаще заявляют те респонденты, чей уровень дохода относительно высокий. Например, новый график работы устроит 46% россиян с ежемесячным доходом менее 30 000 руб. и 56% людей с доходами выше 80 000 руб. Помимо этого пожертвовать одним выходным готовы респонденты, чей возраст до 24 лет (65%).
Большинство (64%) согласившихся дополнительно поработать готовы отказаться от майских и новогодних каникул. При этом женщины чаще мужчин заявляли о готовности работать в каникулы — 67% против 60%. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).
Superjob проводил опрос с 6 по 13 апреля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, работающих пять дней в неделю.
Ранее Совет Федерации предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов объяснял это необходимостью поддержания экономики после последствий коронавируса. По его мнению, данная мера поможет компенсировать потери России от режима нерабочих дней в этом году.