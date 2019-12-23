Канал СТС обогнал по аудитории ТНТ впервые с 2011 года
ТНТ впервые с 2011 г. уступил лидерство по молодой телеаудитории главному конкуренту — каналу СТС. Это два самых популярных российских телеканала среди молодых телезрителей до 45 лет. Такая аудитория считается самой активной и платежеспособной и поэтому особенно ценится у рекламодателей.
Целевые аудитории двух каналов отличаются незначительно: у СТС это зрители 10-45 лет, у ТНТ — 14-44 лет. Контакты именно с этими зрителями каналы в первую очередь предлагают для покупки рекламодателями. В этом году в среднем в сути ТНТ смотрели 9,32% зрителей России 14-44 лет или 9% зрителей 10-45 лет, доля СТС составила 9,36% в первой аудитории и 9,45 – во второй. Это данные аналитической компании Mediascope по жителям в городах России с населением более 100 000 человек включительно по 20 декабря 2019 г., за оставшиеся до Нового года дни эти цифры уже не изменятся. Получается, ТНТ, пусть ненамного, но уступил эфирную гонку этого года каналу СТС. Это произошло впервые с 2011 г.
Ни один другой канал сейчас не собирает столько молодых зрителей сколько СТС. Но в рейтинге каналов по всей телеаудитории страны СТС и ТНТ занимают 6 и 7 места соответственно — среди отечественных зрителей велика доля людей старше 50 лет. Лидируют в общем зачете «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал», НТВ («Газпром-медиа»), Рен-ТВ и «Пятый канал» (оба канала принадлежат «Национальной медиа группе»).
ТНТ вместе с НТВ — флагманские каналы холдинга «Газпром-медиа», СТС — флагманский канал одноименного холдинга, который контролируется «Национальной медиа группой» (НМГ).
Как конкурировали каналы
ТНТ и СТС начали вещать практически одновременно — в 1996-1997 гг., но первые годы аудитория ТНТ канала была в два раза меньше конкурента — он показывал то спорт, то повторы программ. В2003-2004 гг. ТНТ начал резко сокращать разрыв. Помог Роман Петренко, который перешел с СТС и стал гендиректором ТНТ. После серии экспериментов Петренко нашел привычный современному зрителю образ ТНТ — в эфире канала появилось шоу «Дом 2», Comedy Club и молодежные сериалы. СТС с концепцией семейного телевидения хорошо себя чувствовал до 2010 г., а потом постепенно стал терять аудиторию. Одна из причин — основной акционер одноименного медиахолдинга «Альфа-групп» готовила этот актив к продаже, увеличивала его рентабельность и из-за этого сокращала затраты на контент. В результате к 2011 г. ТНТ впервые обогнал СТС по молодой аудитории. А после того как «Альфа-групп» продала свой пакет в «СТС Медиа» НМГ, у флагманского канала четыре раза менялись команды. Они экспериментировали с разными жанрами и проектами, но каждый следующий руководитель СТС называл предыдущие эксперименты неудачными.
Аудитория СТС продолжала сокращаться до 2018 г. — за 10 лет канал потерял треть зрителей. Поэтому когда в 2017 г. теперь уже бывший гендиректор канала Дарья Легони-Фиалко заявила, что ее задача — обойти ТНТ, другие медиакомпании воспринял это сообщение с недоверием.
ТНТ до 2015 г. оставался единственным каналом в топ-5, у которого росла аудитория, причем за счет молодых зрителей. Помимо внутренних сложностей, на других крупных каналах уже сильно сказывалась фрагментация ТВ-аудитории — у российских зрителей благодаря развитию кабельных сетей и спутниковых операторов появился доступ к более чем 400 каналам и совокупно они размывали аудиторию лидеров. Благодаря популярности у молодых зрителей в 2015 г. ТНТ стал вторым по выручке каналом в России, уступив только «Первому».
Но это был пик популярности ТНТ, после этого и он начал терять зрителей.
В 2013 г. Петренко отошел от операционного управления каналом. В 2014-2016 гг. ТНТ управлял Игорь Мишин: в ответ на взросление аудитории канала он стал ставить в эфир драматические и артхаусные сериалы — «Сладкая жизнь», «Ольга» и так далее. Следующий руководитель канала — основатель Comedy Club Артур Джанибекян, наоборот, «возвращал ТНТ к корням» и сделал ставку на юмористические программы. Но ТНТ все равно продолжал терять зрителей. Наконец, в 2018 г. в «Газпром-медиа» вернулся Петренко, который теперь отвечает за контент не только ТНТ, но видеосервиса Premier. Теперь якорные проекты ТНТ – сериалы и шоу, прежде всего «Танцы» и все тот же Comedy Club.
Акционеры «СТС Медиа» тоже в итоге решили вернуть уже проверенную команду: в 2016 г. этот холдинг возглавил его бывший генеральный продюсер Вячеслав Муругов, в 2018 г. после ухода Легони-Фиалко он вернулся и к оперативному управлению каналом СТС.
Сериалы на час раньше
Два главных кита СТС в 2019 г. – комедийный сериал о женской баскетбольной команде «Дылда» и возрожденное шоу приключений «Форд Боярд», рассказывает Муругов. Российская версия «Форда Боярд» выходила в эфире с 1998 г. и прекратилась только в 2013 г. СТС внезапно решил возродить это шоу и не прогадал: например, выпуск шоу от 20 октября посмотрел почти каждый четвертый зритель России 10-45 лет. По данным Mediascope, это самая популярная программа СТС за 2019 г.
«Развлекательным каналам все сложнее выделяться даже качественными сериалами, в эфире их становится все больше, — объясняет Муругов.- А а вот в формате шоу еще можно предложить зрителям что-то необычное, даже если это хорошо забытый проект». СТС также поменял подход к сериалам – та же «Дылда» от Art Pictures Vision по стилю не такая глянцевая и сахарная история, чем прежние привычные проекта канала, говорит гендиректор канала: это более актуальный, близкий к жизни сюжет.
Хорошо сработал на увеличение доли канала и такой шаг, как более ранний показ вечернего сериала на СТС – вместо 20:00 мск он теперь стартует в 19:00, указывает Муругов, это позволило вывести сериал из-под лобовой конкуренции с вечерними сериалами на ТНТ.
Но все же девять из 10 самых популярных программ СТС этого года – голливудские фильмы, следует из данных Mediascope, в том числе «Тор: Рагнерек», «Мир юрского периода 2», «Тайна домашних животных». По словам Муругова, вечерние кинопоказы – страховочный трос СТС, который позволяет свободнее экспериментировать с поиском и разработкой более дорогих оригинальных форматов.
ТНТ раньше вечером тоже показывал кино, но три года назад НМГ и СТС совместно договорились о покупке эксклюзивных прав на эфирный показ фильмов со всеми крупнейшими голливудскими студиями.
У ТНТ в этом году нет заметного падения аудитории, настаивает представитель канала (по данным Mediascope, его доля по аудитории 14-44 года снизилась почти на процентный пункт – с 10,1% до 9,3%). По его словам, канал производит самые востребованные сериалы и юмористические шоу: пять сериалов ТНТ («Жуки», «Полярный», «Триада», «Год культуры», «Толя-робот») вошли в топ-10 самых популярных у молодых российских зрителей. И если в эфире канал потерял часть зрителей, то в интернете популярность его проектов только растет, заявил представитель ТНТ. В качестве примера он привел юмористическое шоу «Что было дальше?», которое собрало на YouTube более 100 млн просмотров.
Зрителей у ТНТ отбирает не только СТС, но и собственные сестринские каналы «Газпром-медиа», считают руководители трех телекомпаний. Так, в этом году вновь выросли доли каналов ТВ-3 (с 4,3% до 4,7%) и «Пятницы» (с 3,5%до 3,9%). Как и ТНТ, их целевая аудитория – зрители 14-44 лет. Но представитель ТНТ настаивает, что ТВ-3 и «Пятница» стабильно растут не за счет зрителей флагманского канала: у каждого из них свое позиционирование и стратегия.
Большая тройка сжимается
В 2019 г. вновь продолжила сокращаться аудитория трех крупнейших российских каналов, следует из данных Mediascope. Лидерство сохранил канал «Россия 1» (входит в ВГТРК) – его смотрит 11,9% зрителей России старше 4 лет, в 2019 г. их было 12,8%. Доля «Первого канала» среди всех зрителей сократилась с 11,8% до 10,5%, по целевой аудитории в 14-59 лет – с 10,3% до 8,7%. Доля НТВ среди всех зрителей снизилась с 9,3% до 9%.
ВГТРК доволен итогами года, «Россия 1» четвертый год подряд остается самым популярным каналом в стране, говорит заместитель гендиректора госхолдинга Александр Нечаев. Он отмечает, что эффект фрагментации телесмотрения на крупнейших игроков в этом году оказался слабее, чем ожидалось: благодаря переходу на цифровое вещание вырос охват 20 федеральных каналов. И несмотря на конкуренцию за потребление новостей с интернетом увеличилась аудитория новостного канала «Россия 24» (с 1,8% до 2,1%).
«Первый» фокусирует свои усилия на более молодой аудитории и среди зрителей младше 60 лет остается лидером», — указывает представитель этого канала. По его словам, «Первый» остается и самым популярным каналов среди всех зрителей в вечернее время (прайм-тайм) – самое дорогое для рекламодателей. «Среднесуточная доля может нагоняться ночными эфирами и поэтому не показательна с точки зрения продажи рекламы», — настаивает он.
Аудитория НТВ фактически осталась на том же уровне, что и в 2018 г., указывает гендиректор канала Алексей Земский: «И в отличие от ближайших конкурентов у нас нет бюджетных субсидий, мы живем только на то, что зарабатываем. Из-за этого расходы НТВ на контент сейчас в 2-3 раза ниже, чем у «России 1» или «Первого» и практически равны расходам канала «ТВ Центр». Последний канал принадлежит правительству Москвы и в общем рейтинге каналов занимает 9-ое место.
Самый заметный проект НТВ в 2019 г. – сериал «Ростов», считает Земский. Он гордится общественно-политические программами канала и говорит, что совокупно в этом формате НТВ выиграл эфирную гонку у всех конкурентов.