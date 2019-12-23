Канал СТС обогнал по аудитории ТНТ впервые с 2011 года

ТНТ и СТС начали вещать практически одновременно — в 1996-1997 гг., но первые годы аудитория ТНТ канала была в два раза меньше конкурента — он показывал то спорт, то повторы программ. В2003-2004 гг. ТНТ начал резко сокращать разрыв. Помог Роман Петренко, который перешел с СТС и стал гендиректором ТНТ. После серии экспериментов Петренко нашел привычный современному зрителю образ ТНТ — в эфире канала появилось шоу «Дом 2», Comedy Club и молодежные сериалы. СТС с концепцией семейного телевидения хорошо себя чувствовал до 2010 г., а потом постепенно стал терять аудиторию. Одна из причин — основной акционер одноименного медиахолдинга «Альфа-групп» готовила этот актив к продаже, увеличивала его рентабельность и из-за этого сокращала затраты на контент. В результате к 2011 г. ТНТ впервые обогнал СТС по молодой аудитории. А после того как «Альфа-групп» продала свой пакет в «СТС Медиа» НМГ, у флагманского канала четыре раза менялись команды. Они экспериментировали с разными жанрами и проектами, но каждый следующий руководитель СТС называл предыдущие эксперименты неудачными.