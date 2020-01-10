Комедия «Холоп» собрала в кинотеатрах два миллиарда рублей всего за две недели

В целом киносборы в России растут незначительно (в 2019 г. на 10%), но касса крупных премьер заметно увеличивается года от года. В списке самых кассовых картин на российском рынке традиционно превалируют голливудские блокбастеры, но есть отдельные отечественные проекты, которые выходят с рекордными цифрами. Так, в 2007 г. сиквел «Иронии судьбы» от «Дирекции кино» и «Первого канала» стал первым отечественным проектом, который преодолел отметку в 1 млрд руб. сборов. Повторить этот успех смог лишь через шесть лет «Сталинград» Федора Бондарчука, который в 2013 г. пробил и отметку в 1,5 млрд руб.