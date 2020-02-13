В Госдуме обвинили «Медузу», BBC и «Радио Свобода» в пропаганде наркотиков
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обвинила иностранные организации и издания в пропаганде наркотиков. Среди этих организаций упоминаются «Медуза», «Радио Свобода» и BBC. Материалы своего расследования комиссия направит в МВД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. Начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов заявил «Интерфаксу», что материалы всех СМИ, в том числе и этих трех, проверяются на пропаганду потребления наркотиков.
Иностранные организации угрожают росту населения России и «сохранению традиционных нравственных ценностей», формируя среди молодежи терпимое отношение к потреблению наркотиков, заявил Пискарев. Одним из способов пропаганды он назвал освещение СМИ несогласованных митингов, участники которых выступают за легализацию наркотиков.
В пример Пискарев привел освещение митинга в рамках Всемирного конопляного марша в Санкт-Петербурге. Митинг за декриминализацию марихуаны, прошедший в мае 2019 г., был согласован администрацией города. После первоначального согласования организатор митинга Аркадий Чаплыгин сначала отозвал уведомление, а затем отправил его повторно. Мероприятие в итоге было согласовано с темой «Гуманизация уголовного законодательства в отношении потребителей наркотических веществ».
Meduza утверждает, что издание не освещало акцию 2019 г. Поиск по сайту выдает две новости от 2018 г. – о согласовании аналогичного митинга и о его отмене. На фотографиях, приложенных к заявлению комитета Госдумы, видны распечатки страницы с видеорепортажем «Радио Свобода» от 2019 г.
Комиссия предложила бороться с «нарколиберальными идеями» повышением наказания за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков до 20 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание за вовлечение детей в совершение преступления составляет 8 лет, члены комиссии предлагают уравнять его с максимальным сроком за распространение наркотиков.
Главный редактор Meduza Иван Колпаков заявил «Ведомостям», что узнал о проверке МВД из сообщений СМИ. Никакой дополнительной информации по этому поводу у него нет.