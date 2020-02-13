В Госдуме обвинили «Медузу», BBC и «Радио Свобода» в пропаганде наркотиков

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обвинила иностранные организации и издания в пропаганде наркотиков. Среди этих организаций упоминаются «Медуза», «Радио Свобода» и BBC. Материалы своего расследования комиссия направит в МВД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. Начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов заявил «Интерфаксу», что материалы всех СМИ, в том числе и этих трех, проверяются на пропаганду потребления наркотиков.