Новый гендиректор «Газпром-медиа» сменил всех заместителей

Оганесов прежде управлял каналами «Муз-ТВ», «7ТВ», а также медиаактивами, принадлежащими правительству Московской области. Последние два года он работал в «Почте России», где отвечал за маркетинг и коммуникации. Голубева больше 20 лет управляла радиохолдингом Krutoy Media (радиостации Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM» и другие). Фефилова прежде уже работала в «Газпром-медиа» – была коммерческим директором «Матча» и финансовым директором «НТВ плюс», после этого отвечала за операционное развитие «СТС медиа».