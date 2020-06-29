Новый гендиректор «Газпром-медиа» сменил всех заместителей

Новый гендиректор «Газпром-медиа» сменил всех заместителейПрежняя команда управляла медиахолдингом больше пяти лет
Три заместителя гендиректора «Газпром-медиа» покинули холдинг, рассказали «Ведомостям» два его сотрудника. Эти заместители – Татьяна Доброхвалова, Денис Секачев и Алексей Краснов. Их уход – решение гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, знают собеседники «Ведомостей». Представитель холдинга подтвердил «Ведомостям» уход этих заместителей.
Их заменят Светлана Фефилова (назначение вступит в силу 30 июня), Юлия Голубева (с 13 июля) и Рубен Оганесов (с 17 июля), уточнил представитель «Газпром-медиа». Они уже работают в холдинге советниками гендиректора.
Оганесов прежде управлял каналами «Муз-ТВ», «7ТВ», а также медиаактивами, принадлежащими правительству Московской области. Последние два года он работал в «Почте России», где отвечал за маркетинг и коммуникации. Голубева больше 20 лет управляла радиохолдингом Krutoy Media (радиостации Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM» и другие). Фефилова прежде уже работала в «Газпром-медиа» – была коммерческим директором «Матча» и финансовым директором «НТВ плюс», после этого отвечала за операционное развитие «СТС медиа».
Жаров был назначен гендиректором «Газпром-медиа» в конце марта этого года после того, как прежний руководитель холдинга Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером.
«Газпром-медиа» – один из крупнейших в России медиахолдингов, он управляет телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч» и др.), радиостанциями, прокатной компанией «Централ партнершип», спутниковым оператором «НТВ-плюс» и т. д.
После прихода в «Газпром-медиа» Жаров начал постепенно менять управляющую команду. Его первым заместителем стала Светлана Баланова, которая прежде управляла IT-компанией IBS. Ей Жаров поручил цифровую трансформацию холдинга и переподчинил управление цифровыми активами, в том числе видеосервисом Premier. Гендиректором Premier стал Иван Гродецкий, а генеральным продюсером – Тимур Вайнштейн (также сохранил аналогичную позицию на НТВ).
Прежде за развлекательные каналы «Газпром-медиа» и Premier отвечала Доброхвалова. После назначения в правительство Чернышенко предлагал акционерам «Газпром-медиа» назначить своим преемником именно Доброхвалову, рассказывали «Ведомостям» несколько сотрудников холдинга.
Ее, Краснова и Секачева в 2015 г. привел в «Газпром-медиа» сам Чернышенко. Прежде они работали вместе с ним в организационном комитете по подготовке зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г.
Теперь Жаров полностью меняет команду Чернышенко. Фефилова, Голубева и Оганесов стали советниками Жарова вскоре после прихода в «Газпром-медиа».
«В условиях серьезной трансформации индустрии и разработки новой стратегии холдинга с фокусом на цифровые каналы, продукты и услуги нам требуются особые компетенции и бизнес-подходы», – цитируются в сообщении «Газпром-медиа» слова Жарова. В сообщении он поблагодарил Доброхвалову, Краснова и Секачева за работу.