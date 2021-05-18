У «Просвещения» меняются основные акционеры

О планах по вхождению Сбербанка, РФПИ и ВЭБа в капитал издательства сообщила в апреле этого года газета «Коммерсантъ». По данным издания, стороны подписали term sheet (соглашение об основных условиях сделки) еще в конце 2020 г., нынешние акционеры издательства, среди которых Владимир Узун и Олег Ткач, останутся в числе совладельцев, но не будут владеть основной частью акций. Помимо этого, газета сообщала, что 16 марта Сбербанк зарегистрировал новое дочернее ООО «СберОбразование» и его возглавила Марина Ракова - бывший замминистра просвещения, а с 2020 г. вице-президент Сбербанка. В пресс-службе тогда говорили изданию, что Ракова «будет разрабатывать цифровые продукты для системы отечественного образования».