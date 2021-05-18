У «Просвещения» меняются основные акционеры

У «Просвещения» меняются основные акционерыСбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ приобретут по 25% издательства
Сбербанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) войдут в капитал крупнейшего в России издателя учебников — АО «Просвещение». Об этом сообщила пресс-служба банка. Каждый из новых акционеров получит по 25% акций издательства. На вопрос «Ведомостей» о том, пройдет ли сделка в рамках дополнительной эмиссии акций издательства или это будет приобретение доли из уже выпущенного объема акций, представители ВЭБа и Сбербанка от комментариев отказались, представитель РФПИ пока не ответил на вопросы «Ведомостей».
Перед подписанием соглашения 100% акций «Просвещения» были оценены примерно в 108 млрд руб., следовательно приобретение 75% акций издательства обойдется в 81 млрд руб., если оно проходит не в рамках допэмиссии.
«Данная сделка — продолжение многолетней совместной работы, направленной на объединение усилий в развитии современного российского образования», — подчеркивается в сообщении.
Ожидается, что новая структура акционеров будет создана в июне. В совет директоров «Просвещения» войдут восемь директоров — по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства. Текущее руководство группы продолжит управлять операциями, заверили в банке.
«Просвещение» — это один из крупнейших издательств на рынке учебной литературы. По данным «Спарк-Интерфакс», за 2020 г. выручка компании составила 20,6 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. «Просвещение» большую часть выручки получает от госконтрактов, в частности, от закупок школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников. Ежегодный тираж издательства составляет порядка 130 млн экземпляров, говорится в сообщении Сбербанка.
«Новый состав акционеров позволит компании динамично развиваться, способствовать достижению национальных целей и в перспективе стать одним из глобальных лидеров образовательного рынка», — приводится в сообщении комментарий председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
О планах по вхождению Сбербанка, РФПИ и ВЭБа в капитал издательства сообщила в апреле этого года газета «Коммерсантъ». По данным издания, стороны подписали term sheet (соглашение об основных условиях сделки) еще в конце 2020 г., нынешние акционеры издательства, среди которых Владимир Узун и Олег Ткач, останутся в числе совладельцев, но не будут владеть основной частью акций. Помимо этого, газета сообщала, что 16 марта Сбербанк зарегистрировал новое дочернее ООО «СберОбразование» и его возглавила Марина Ракова - бывший замминистра просвещения, а с 2020 г. вице-президент Сбербанка. В пресс-службе тогда говорили изданию, что Ракова «будет разрабатывать цифровые продукты для системы отечественного образования».
До 2011 г. издательство «Просвещение» было государственным, однако в декабре того же года правительство приняло решение о его продаже. В 2012 г. «Просвещение» было выкуплено издательством «Олма медиа групп» бизнесменов Владимира Узуна и Олега Ткача за 2,25 млрд руб. Позже РБК сообщал, что большую часть этих средств издатели привлекли в СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. В апреле 2015 г. издание сообщило, что Аркадий Ротенберг контролировал до 25% «Просвещения».
В июле 2017 г. «Ведомости» сообщили, что Ротенберг больше не владеет долей в издательстве.
По данным «Спарк-Интерфакса», издательством владеет кипрская Olma media group. В 2015 г. офшор переименован в Prosveshcheniye holdings limited. На конец 2015 г. им владел DPK Investment Fund, 0,1% акций принадлежали Владимиру Узуну, сообщали «Ведомости».