«Смешарики» споют с Warner Music

«Смешарики» споют с Warner MusicСоздатель анимационного сериала — ГК «Рики» — заключил соглашение с Warner о дистрибуции песен из мультфильма по всему миру
Российский офис Warner Music получил исключительную лицензию на распространение в интернете песен из «Смешариков» и «Малышариков», сообщил «Ведомостям» Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики» (создатель сериалов). Эту информацию подтвердил гендиректор российского подразделения Warner Александр Блинов. «Рики» будет получать роялти от продаж музыки, добавили партнеры, не раскрыв порядок цифр. Контракт действует во всех странах мира до 2023 года с последующей пролонгацией, отметил топ-менеджер «Рики».
От партнерства с Warner в «Рики» ожидают расширение представленности музыки из «Смешариков» и «Малышариков» на интернет-площадках во всем мире (музыка из «Смешариков» есть в каталоге «Яндекс.Музыки» и др. площадок), а также усиление правовой защиты контента от пиратов, добавил Марк Завадский.
Сейчас выпущено около двух сотен треков из обоих мультфильмов, говорит управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский, но это число будет расти – за счет появления музыки из новых серий и ремиксов: «Так что в течение следующего года количество композиций увеличится вдвое. В частности, в «Рики» сконцентрируются на выпуске полноценных аудиоверсий всех композиций на английском языке. Сейчас эти песни существуют только в рамках серий, а не как самостоятельные треки, отметил он.
Действующие лица
Warner Music Group – один из крупнейших мировых концернов звукозаписи. Лейбл представляет интересы ABBA, AC/DC, Ed Sheeran, Эдит Пиаф и др. Из российских исполнителей с компанией работают Little Big, Егор Крид, Илья Резник, Игорь Крутой и др. «Смешарики» и «Малышарики» станут первым российским анимационным детским брендом в каталоге компании.
«Смешарики» – один из флагманских проектов «Рики», который показывали в своем эфире телеканалы СТС, «Первый канал», «Карусель» и др. Целевая аудитория-дети 4-12 лет и их родители (25-35 лет). За время существования проекта — с 2004 г. — было произведено более 500 эпизодов основного сериала, семь спиноффов (ответвление сюжета с одним или несколькими героями основного сериала), а также полнометражные фильмы.
Дистрибутироваться музыка из сериалов будет по всему миру, но акцент будет там, где зрители уже знакомы с персонажами проектов.
Аналогичное соглашение с другим крупным зарубежным лейблом — Universal Music Group — в августе заключил «Союзмультфильм», сообщил «Ведомостям» коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов. Контракт касается композиций из новых проектов «Союзмультфильма» — «Оранжевая корова», «Енотки», «Простоквашино». Перспективы в продвижении музыки из мультфильмов «Союзмультфильма», по его словам, связаны с развитием голосовых помощников и умных колонок. Еще одно направление монетизации - возможность создания рекламных кампаний с тематическими вставками, добавляет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.
Чибисов не раскрыл условия соглашения с Universal: «Мы больше ориентируемся в этих продажах на охваты и популяризацию проектов. Но зарабатывать тоже, конечно планируем. Крупная студия, как «Союзмультфильм, продающая пять и более музыкальных проектов, может получать порядка 20 млн руб. в год».
«СТС Медиа» дистрибутирует песни из мультсериала «Три Кота» (доступны на Apple Music, Яндекс Музыка, Spotify) самостоятельно,но это, скорее — маркетинговый инструмент, говорит директор департамента анимации этого медиахолдинга Ксения Гордиенко.
Сотрудничество российских анимационных студий и крупных зарубежных лейблов сейчас— это, скорее, эксперимент, говорит Александр Саблуков, гендиректор компании «Ноль плюс медиа» (управляет лицензионными правами на анимационные бренды «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.): «Но крупные зарубежные игроки стали обращать внимание на треки из российских анимационных фильмов, так как видят огромный спрос со стороны аудитории и потенциал для монетизации».
Размер роялти в таких случаях зависит от количества прослушиваний композиций, но оценить ожидаемый доход от дистрибуции музыки из российских анимационных фильмов, по словам Саблукова, пока не представляется возможным.