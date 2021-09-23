«Смешарики» споют с Warner Music

Действующие лица

Warner Music Group – один из крупнейших мировых концернов звукозаписи. Лейбл представляет интересы ABBA, AC/DC, Ed Sheeran, Эдит Пиаф и др. Из российских исполнителей с компанией работают Little Big, Егор Крид, Илья Резник, Игорь Крутой и др. «Смешарики» и «Малышарики» станут первым российским анимационным детским брендом в каталоге компании.

«Смешарики» – один из флагманских проектов «Рики», который показывали в своем эфире телеканалы СТС, «Первый канал», «Карусель» и др. Целевая аудитория-дети 4-12 лет и их родители (25-35 лет). За время существования проекта — с 2004 г. — было произведено более 500 эпизодов основного сериала, семь спиноффов (ответвление сюжета с одним или несколькими героями основного сериала), а также полнометражные фильмы.