Марюс Вайсберг подписал контракт с ЦПШ, а не c ivi

За Вайсберга на протяжении последних месяцев шла борьба между ЦПШ и крупнейшим в России видеосервисом ivi (29% рынка по выручке – данные «ТМТ консалтинга» за январь – июнь), знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров. Обострение конкурентной борьбы за креативные кадры произошло этой весной, когда видеосервисы и медиакомпании начали массово заключать сделки с продюсерами, сценаристами и кинокомпаниями. Больше всего за это время – шесть сделок – заключил именно ivi. В их числе контракты с кинокомпанией «Среда» (телесериалы «Метод», «Троцкий»), продюсерской компанией Star Media (телесериалы «Ищейка», «Мата Хари»), Hype Film, которая известна как создатель фильмов Кирилла Серебренникова.