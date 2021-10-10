Марюс Вайсберг подписал контракт с ЦПШ, а не c ivi

Марюс Вайсберг подписал контракт с ЦПШ, а не c iviОбе компании на протяжении последних месяцев вели переговорный процесс с режиссером и продюсером кассовых комедий
Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа») подписала двухлетний контракт first look deal (дает право приоритетного выбора проектов) с режиссером и продюсером Марюсом Вайсбергом, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По условиям контракта Вайсберг должен будет снять совместно с ЦПШ 3–4 проекта в год – фильмы и сериалы. Финансовые условия сотрудничества и детали проектов стороны не раскрыли. Верещагин лишь отметил, что в некоторых проектах Вайсберг будет задействован как продюсер, т. е. должен будет привлечь часть финансирования под их реализацию.
За Вайсберга на протяжении последних месяцев шла борьба между ЦПШ и крупнейшим в России видеосервисом ivi (29% рынка по выручке – данные «ТМТ консалтинга» за январь – июнь), знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров. Обострение конкурентной борьбы за креативные кадры произошло этой весной, когда видеосервисы и медиакомпании начали массово заключать сделки с продюсерами, сценаристами и кинокомпаниями. Больше всего за это время – шесть сделок – заключил именно ivi. В их числе контракты с кинокомпанией «Среда» (телесериалы «Метод», «Троцкий»), продюсерской компанией Star Media (телесериалы «Ищейка», «Мата Хари»), Hype Film, которая известна как создатель фильмов Кирилла Серебренникова.