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Марюс Вайсберг подписал контракт с ЦПШ, а не c ivi

Обе компании на протяжении последних месяцев вели переговорный процесс с режиссером и продюсером кассовых комедий
Мария Истомина
Вайсберг подтвердил «Ведомостям», что общался с ivi, но решил остановить свой выбор на ЦПШ, поскольку с этой компанией у него сложился «длительный и позитивный опыт сотрудничества» / Вова Жабриков / URA.RU / TASS

Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа») подписала двухлетний контракт first look deal (дает право приоритетного выбора проектов) с режиссером и продюсером Марюсом Вайсбергом, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По условиям контракта Вайсберг должен будет снять совместно с ЦПШ 3–4 проекта в год – фильмы и сериалы. Финансовые условия сотрудничества и детали проектов стороны не раскрыли. Верещагин лишь отметил, что в некоторых проектах Вайсберг будет задействован как продюсер, т. е. должен будет привлечь часть финансирования под их реализацию.

За Вайсберга на протяжении последних месяцев шла борьба между ЦПШ и крупнейшим в России видеосервисом ivi (29% рынка по выручке – данные «ТМТ консалтинга» за январь – июнь), знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров. Обострение конкурентной борьбы за креативные кадры произошло этой весной, когда видеосервисы и медиакомпании начали массово заключать сделки с продюсерами, сценаристами и кинокомпаниями. Больше всего за это время – шесть сделок – заключил именно ivi. В их числе контракты с кинокомпанией «Среда» (телесериалы «Метод», «Троцкий»), продюсерской компанией Star Media (телесериалы «Ищейка», «Мата Хари»), Hype Film, которая известна как создатель фильмов Кирилла Серебренникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных