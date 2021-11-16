Медиахолдинг Start выходит на рынок рекламы

Медиахолдинг Start выходит на рынок рекламыОни будут монетизировать свои связи с известными актерами
Компания открывает новое направление – Start будет оказывать услуги посредника рекламодателям и знаменитостям в заключении рекламных контрактов. Для работы нового направления Start создает отдельную структуру Start Ads, рассказал источник «Ведомостей», близкий к акционерам Start. Выход Start на рекламный рынок будет курировать продюсер Алексей Боков: два месяца назад он возглавил Start Ads, добавил собеседник издания. Запуск нового направления «Ведомостям» подтвердили гендиректор холдинга Start Юлия Миндубаева и Боков.
Start уже два года продает интеграции товаров и услуг в своих проектах. Например, были проведены интеграции «Мегафона», «Тинькофф» и Miele в «Содержанках», «Газпром нефти» – в «Пассажирах», AliExpress – в «Сестрах» и др.
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