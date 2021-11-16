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Медиахолдинг Start выходит на рынок рекламы

Они будут монетизировать свои связи с известными актерами
Марина Тюняева (Бочкарёва) Владислав Новый
facebook.com/start.studio.ru

Компания открывает новое направление – Start будет оказывать услуги посредника рекламодателям и знаменитостям в заключении рекламных контрактов. Для работы нового направления Start создает отдельную структуру Start Ads, рассказал источник «Ведомостей», близкий к акционерам Start. Выход Start на рекламный рынок будет курировать продюсер Алексей Боков: два месяца назад он возглавил Start Ads, добавил собеседник издания. Запуск нового направления «Ведомостям» подтвердили гендиректор холдинга Start Юлия Миндубаева и Боков.

Start уже два года продает интеграции товаров и услуг в своих проектах. Например, были проведены интеграции «Мегафона», «Тинькофф» и Miele в «Содержанках», «Газпром нефти» – в «Пассажирах», AliExpress – в «Сестрах» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных