Константин Эрнст предрек скорую смерть видеосервисов

Константин Эрнст предрек скорую смерть видеосервисовВ ближайшие три года на рынке останутся только те, что войдут в экосистемы
Большинство онлайн-платформ исчезнут, а выжить смогут только те аудиовизуальные сервисы, которые станут частью крупных экосистем, заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, выступая во вторник, 23 ноября на Международном конгрессе XXV «Национальной ассоциации телерадиовещателей».
Долго онлайн-платформы не проживут, поскольку в них «нет экономической эффективности»: «Умные банки сыграют в вывод на IPO платформ, и заработают на этом деньги, но в принципе платформы – вещь не долгоживущая. Они нам надолго не пригодятся», – заверил Эрнст.
Планы провести первичное размещение на американской бирже были в 2020 г. у крупнейшего видеосервиса ivi. Компания рассчитывала привлечь средства для дальнейшего развития. Но из-за законопроекта депутата Антона Горелкина, который предлагал ограничить доли иностранцев в видеосервисах, ivi пришлось отказаться от IPO.
Пока же сотрудничество с видеосервисами позволяет «Первому каналу» экспериментировать с длиной окна – промежутком времени между выходом контента на онлайн-площадке и телеканале, пояснил он. Кроме того, по словам Эрнста, «объединение бюджетов даст возможность производить большое количество нового контента».
В ближайшее время в эфире вещателя выйдут совместные проекты с видеосервисами KION, ivi и «Кинопоиск», рассказал Эрнст. В марте на Kion выйдет сериал «Союз Спасения», а уже сейчас на платформе можно посмотреть еще один проект, произведенный совместно с «Первым каналом», – сериал «Вертинский».
«Вертинский» на «Первом канале» выйдет в варианте «16+», на KION он идет с маркировкой «18+», отметил Эрнст. «Наших телезрителей ждет облегченная версия, – сказал он. – Она не будет сильно отличаться: там просто есть вещи, которые какую-то часть аудитории могут шокировать, они будут сокращены. По-моему, это настолько очевидно, чтобы платформы были более свободными. Разве нужно за взрослых людей определять, что им смотреть?».
В то время как рынок ТВ-рекламы сокращался, выручка легальных видеосервисов по итогам 2020 г. показала рекордный рост, увеличившись на 66% до 27,8 млрд руб. В январе–июне 2021 г. она выросла еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. до 18,3 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинг».
Крупнейшими экосистемами в России по итогам 2020 г. стали «Сбер» (владелец видеосервиса Окко), «Яндекс» (владелец видеосервиса «Кинопоиск»), VK, «Тинькофф» и МТС (владелец видеосервиса KION), указано в исследовании J’son & Partners Consulting. Подписками на эти экосистемы охвачено 11% жителей страны. Весь этот рынок по итогам 2020 г. аналитики компании оценивают в 12,3 млрд руб. Чаще всего россияне пользуются сервисами цифровых экосистем для прослушивания музыки, просмотра кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах и заказа такси, отмечают в J’son & Partners Consulting.