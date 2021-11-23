Константин Эрнст предрек скорую смерть видеосервисов

«Вертинский» на «Первом канале» выйдет в варианте «16+», на KION он идет с маркировкой «18+», отметил Эрнст. «Наших телезрителей ждет облегченная версия, – сказал он. – Она не будет сильно отличаться: там просто есть вещи, которые какую-то часть аудитории могут шокировать, они будут сокращены. По-моему, это настолько очевидно, чтобы платформы были более свободными. Разве нужно за взрослых людей определять, что им смотреть?».