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Издатели книг пожаловались ЦБ и МВД на p2p-переводы

Они требуют усилить контроль за денежными транзакциями на пиратских сайтах
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Российский книжный союз (РКС) в конце декабря направил обращения на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой ограничить доступ к банковской инфраструктуре пиратским сайтам и создать экспертную группу для борьбы с их экономическими преступлениями. В группу предлагается включить представителей ЦБ, МВД, ФНС и правообладателей. «Ведомости» ознакомились с копиями обращений, их подлинность подтвердила исполнительный директор РКС Елена Старостина.

Нелегальные ресурсы научились обходить запрет на обслуживание счетов банками и продавать цифровые копии книг через серые платежные системы без удержания налогов, следует из текста обращения. При этом такие системы, как правило, не имеют юридического лица и лицензии ЦБ на организацию денежных переводов. В своем обращении президент РКС Сергей Степашин не раскрыл детали, о каких именно сайтах идет речь. Но Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.), уточнил, что «квазиплатежными системами» активно пользуются, например, сайты-складчики, которые продают абонементы для доступа к пиратскому контенту (электронным книгам, фильмам, онлайн-курсам) в разы дешевле, чем на легальных ресурсах. По его словам, сейчас действует около 10 крупных сайтов, в их числе Sharewood и «Складчик».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных