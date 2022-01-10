Издатели книг пожаловались ЦБ и МВД на p2p-переводы

Нелегальные ресурсы научились обходить запрет на обслуживание счетов банками и продавать цифровые копии книг через серые платежные системы без удержания налогов, следует из текста обращения. При этом такие системы, как правило, не имеют юридического лица и лицензии ЦБ на организацию денежных переводов. В своем обращении президент РКС Сергей Степашин не раскрыл детали, о каких именно сайтах идет речь. Но Максим Рябыко, член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.), уточнил, что «квазиплатежными системами» активно пользуются, например, сайты-складчики, которые продают абонементы для доступа к пиратскому контенту (электронным книгам, фильмам, онлайн-курсам) в разы дешевле, чем на легальных ресурсах. По его словам, сейчас действует около 10 крупных сайтов, в их числе Sharewood и «Складчик».