Роскомнадзор уведомил видеосервисы о запрете на распространение информации о наркотиках

Роскомнадзор уведомил видеосервисы о запрете на распространение информации о наркотикахПод ограничения могут попасть «Во все тяжкие», «Криминальное чтиво», «Эйфория» и другие сериалы и фильмы
Роскомнадзор разослал крупнейшим видеосервисам – ivi, Okko, «Кинопоиску», Megogo, Start – письмо, в котором напомнил о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотических средств, рассказали «Ведомостям» сотрудники этих видеосервисов. «Ведомости» ознакомились с копией обращения за подписью заместителя руководителя службы Вадима Субботина. Субботин подтвердил «Ведомостям» направление обращения видеосервисам. В ivi, Okko, «Кинопоиске», Megogo, Start отказались от комментариев.
На данном этапе Роскомнадзор ждет, что видеосервисы в инициативном порядке сами проверят свои библиотеки и приведут их в соответствие с требованием законодательства, пояснил Субботин: «Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами».
Если этого сделано не будет, то возможны два варианта развития событий, говорит Субботин: «В том случае если МВД, проведя экспертизу, сочтет, что эту информацию необходимо запретить, видеосервисы должны будут ее удалить. В противном случае не исключены более жесткие меры – ограничение доступа к страницам с таким контентом либо штраф».
О каких именно сериалах и фильмах идет речь в письме Роскомнадзора, не уточняется. Не назвал их и Субботин. Тем не менее в популярных сериалах и фильмах, таких как «Эйфория», «Криминальное чтиво», «Волк с Уолл-стрит» и др., есть сцены употребления наркотиков, а в сериале «Во все тяжкие» изготовление, употребление и распространение наркотиков является основой сюжетной линии.
Отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей», может ли, к примеру, сериал «Во все тяжкие» попасть под блокировку, Субботин заявил: «Здесь есть определенные риски. Этот вопрос надо разбирать экспертно».
В письме Роскомнадзор ссылается на «участившиеся обращения граждан», связанные с размещением на видеосервисах произведений, затрагивающих тему употребления, изготовления и распространения наркотических средств. В то же время, как отмечается в письме, противодействие распространению деструктивного контента, к которому относится и указанная информация, предусмотрено федеральным законом № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, согласно ст. 15.1 данного закона был создан единый реестр запрещенной информации и в рамках ведения этого реестра Роскомнадзор уполномочен во внесудебном порядке блокировать контент, отнесенный к таковой, указано в письме.
Также ст. 10.5 этого же закона накладывает на владельцев видеосервисов требования по соблюдению порядка распространения массовой информации, напоминает Субботин: «А в соответствии со ст. 4 закона «О средствах массовой информации» в СМИ запрещено распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
В письме указано, что оно носит профилактический характер. Как пояснил Субботин, это означает, что служба будет внимательнее следить за тем, чтобы контент видеосервисов соответствовал требованиям законов. В том числе, по словам Субботина, закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Под такую информацию в том числе подпадает контент, способный вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкоголь и т. д., следует из положений закона.
В действующем приказе Роскомнадзора, МВД, Роспротребнадзора и ФНС, который регламентирует критерии отнесения информации к запрещенной, действительно указано, что таковым является контент, направленный на формирование положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотиков и их прекурсоров и т. д., говорит директор Института исследований интернета Карен Казарян: «Однако в нем есть одна очень важная оговорка: за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром».
Согласно закону решение о признании информации запрещенной принимают федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией, а в случае с контентом, содержащим информацию об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков, это МВД, уточняет Субботин.
В последнее время всевозможные общественники ополчаются порой на целые жанры произведений: выступают с инициативами запретить показ фильмов и сериалов, где есть герои ЛГБТ, затрагиваются темы веры и т. д., и Роскомнадзор не может на них не реагировать, рассуждает Казарян. Но, как считает эксперт, вряд ли это кардинально изменит контентную политику видеосервисов.
С ним согласен руководитель крупного видеосервиса: «У нас уже целый перечень таких ограничений. Пусть будет еще один. Но это не значит, что, производя контент, мы будем включать самоцензуру и не показывать героев, которые делают, к примеру, закладки с наркотиками». Кроме того, продолжает он, вряд ли видеосервисы будут повсеместно вносить изменения в купленные у мейджоров сериалы и фильмы, поскольку большинство контрактов включают в себя условия, запрещающие внесение правок.
Руководитель другого крупного видеосервиса говорит, что пока воспринял письмо от Роскомнадзора как информационное: «Но при получении требований от Роскомнадзора с указанием наименования фильма, мы будем убирать их из сервиса до определения дальнейших возможностей на показ в стране».
Это сигнал, что за видеосервисы, скорее всего, скоро возьмутся с точки зрения ужесточения контроля, говорит Павел Катков, владелец юридической компании «Катков и партнеры». «Есть, правда, один нюанс. В то время как контроль легальных сервисов продолжает ужесточаться, пираты показывают любой контент без подобных ограничений», – замечает эксперт.