Сериал «Индекс страха» раскроет анатомию биржевого краха

Сериал «Индекс страха» раскроет анатомию биржевого крахаНа Amediateka вышла экранизация романа Роберта Харриса
Когда-то Алекс Хоффман (Джош Хартнетт, известен по фильмам «Одержимость», «Гнев человеческий», «Перл-Харбор») разработал уникальную систему искусственного интеллекта для торгов на бирже и разбогател. Теперь он руководит инвестиционной компанией имени самого себя, живет в дорогущем доме в пригороде Женевы, и все у него хорошо.
Однажды кто-то присылает ему редкое издание книги Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» – Алекс рад подарку, но понятия не имеет, кто даритель. Той же ночью в дом проникает злоумышленник с ножом. А затем начинают твориться и вовсе необъяснимые вещи.
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