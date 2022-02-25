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Сериал «Индекс страха» раскроет анатомию биржевого краха

На Amediateka вышла экранизация романа Роберта Харриса
Роман Черкасов
Авторы сериала следуют традициям, последовательно двигаясь от личной истории героя к глобальным обобщениям – критике современного миропорядка и капитализма / Left Bank Pictures

Когда-то Алекс Хоффман (Джош Хартнетт, известен по фильмам «Одержимость», «Гнев человеческий», «Перл-Харбор») разработал уникальную систему искусственного интеллекта для торгов на бирже и разбогател. Теперь он руководит инвестиционной компанией имени самого себя, живет в дорогущем доме в пригороде Женевы, и все у него хорошо.

Однажды кто-то присылает ему редкое издание книги Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» – Алекс рад подарку, но понятия не имеет, кто даритель. Той же ночью в дом проникает злоумышленник с ножом. А затем начинают твориться и вовсе необъяснимые вещи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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