Сериал «Индекс страха» раскроет анатомию биржевого краха

Когда-то Алекс Хоффман (Джош Хартнетт, известен по фильмам «Одержимость», «Гнев человеческий», «Перл-Харбор») разработал уникальную систему искусственного интеллекта для торгов на бирже и разбогател. Теперь он руководит инвестиционной компанией имени самого себя, живет в дорогущем доме в пригороде Женевы, и все у него хорошо.