«Сбер» перестал быть владельцем Okko

«Сбер» попал под вторую волну блокирующих санкций со стороны Запада против банков – 6 апреля США внесли банк и ряд его «дочек» в так называемый «черный список», SDN–лист. Это значит, что американские активы банка будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с банком любые транзакции, а также со всеми структурами, в которых он владеет более чем 50%.