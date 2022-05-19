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«Сбер» перестал быть владельцем Okko

Из–за санкций США против банка видеосервис мог лишиться мейджорского контента
Мария Истомина Екатерина Литова Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

«Сбер» с 17 мая перестал быть владельцем ООО «Окко», которое является юрлицом одноименного видеосервиса, следует из базы данных «СПАРК–Интерфакс». Теперь эта, а также другие компании, входящие в экосистему банка, – «Звук», «Okko спорт», облачный сервис SberCloud, IT–компания «Эвотор», ЦРТ – принадлежат АО «Новые возможности», единственным владельцем которого является Татьяна Портных.

В «Сбере» подтвердили «Ведомостям» изменение владельцев в указанных активах, сославшись на «актуализацию стратегии банка». «Сделка совершена на рыночных условиях», – добавил представитель банка.

Это может быть связано с полными блокирующими санкциями министерства финансов США, которые сильно усложняют проведение финансовых операций с медийными компаниями в периметре экосистемы «Сбера», предполагает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко: «Сейчас Сбербанк, вероятно, пытается избежать негативных последствий для своих медийных активов: онлайн–кинотеатра Okko и платформы спортивных трансляций Okko спорт».

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Эта мера приведет к легализации пиратства и чревата ущербом в десятки миллиардов рублей, утверждают они

«Сбер» попал под вторую волну блокирующих санкций со стороны Запада против банков – 6 апреля США внесли банк и ряд его «дочек» в так называемый «черный список», SDN–лист. Это значит, что американские активы банка будут заморожены, американским гражданам и организациям (по факту и всем остальным – под угрозой вторичных санкций) запрещено проводить с банком любые транзакции, а также со всеми структурами, в которых он владеет более чем 50%.

Принадлежащему «Сберу» видеосервису Okko введенные в отношении банка санкции грозили сложностями во взаимоотношениях с правообладателями из этой страны, говорит Кравченко. С ним согласна директор по проектам «ТМТ консалтинга» Елена Крылова: «Okko, как и другие крупные российские видеосервисы, имеет контракты с мейждорами, у «Okko спорт» есть права на крупные спортивные события».

По итогам 2021 г. с долей рынка 15% Okko занял третье место на рынке по выручке, весь рынок составил 45,9 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга». Общее число тех, кто имел платный доступ к онлайн–кинотеатру Okko, составило 5,6 млн, порядка 77% из них приходилось на подписчиков «Сберпрайм», отметила Крылова.

Представитель «Сбера» не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли и далее доступен видеосервис в рамках подписки «Сберпрайм». «Сбер» сохранит партнерские отношения с Okko и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей», — лишь отметил он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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