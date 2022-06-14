Департамент кино в Минкультуры может возглавить продюсер сериала «Оттепель»

Президент «Каро» (владеет сетью кинотеатров) Ольга Зинякова напомнила, что Максимченко возглавила департамент во времена, когда работа кинотеатров была практически парализована. «Мы все время были в диалоге, потому что кинотеатры очень зависели от поддержки государства, и благодаря Светлане, которая понимала специфику индустрии и конкретно проблемы кинотеатров (до прихода в Минкультуры Максимченко возглавляла киносеть «Москино» — «Ведомости») наша позиция как участников рынка была услышана. Мы надеемся, что взаимодействие с кинотеатрами будет продолжено в том же открытом формате, поскольку сейчас перед нашей отраслью еще более серьезные вызовы», — резюмировала Зинякова.