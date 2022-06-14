Департамент кино в Минкультуры может возглавить продюсер сериала «Оттепель»Светлану Максимченко сменит на этом посту Дмитрий Давиденко
Светлана Максимченко, возглавлявшая департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры с августа 2020 г., в ближайшее время покинет свой пост, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомые с кадровыми изменениями в министерстве. Новым руководителем департамента, как утверждают они, может стать Дмитрий Давиденко, известный по работе в качестве линейного продюсера в таких проектах, как сериалы «Оттепель», «Обитель» и фильм «Географ глобус пропил».
Максимченко подтвердила, что покидает министерство. В Минкультуры не ответили на запрос «Ведомостей». С Давиденко на момент публикации связаться не удалось.
Дмитрию Давиденко 46 лет. В 1998 г. он окончил сценарно–киноведческий факультет ВГИК (мастерская Ростислава Юренева), в 2001 г. – аспирантуру ВГИК. Работал на киностудии «Красная стрела», студии «Рекун» и телеканале «Россия», в продюсерской компании Валерия Тодоровского.
Глава департамента кинематографии и цифрового развития – одна из ключевых фигур в российской киноиндустрии. В компетенцию департамента, в частности, входит выдача прокатных удостоверений, без которых кинотеатры не могут показывать фильмы. Также департамент организует проведение конкурсов на распределение господдержки на авторское, дебютное, документальное кино и анимационные фильмы.
Летом 2021 г. Минкультуры провел ротацию экспертных советов, и в результате в экспертный совет по кино впервые вошли представители видеосервисов. Как объясняла тогда Максимченко, существенная роль видеосервисов в производстве кинопроектов и обусловила необходимость участия их представителей в работе советов. «Мы хотим быть площадкой, где платформы находят проекты и могут выступить их соинвесторами, обеспечив внебюджетную часть проекта», – поясняла она.
Департамент также готовит для министерства решения по регулированию и мерам поддержки киноиндустрии. В кризисной ситуации во время пандемии коронавируса в 2020 г. Минкультуры и профильный департамент разрабатывали и продвигали в правительстве меры поддержки киноиндустрии. Тогда государство выделило 4,2 млрд руб. для создателей фильмов и кинотеатров. В конце 2021 г. правительство согласилось дать еще 5,5 млрд руб. на производство российских фильмов.
Президент «Каро» (владеет сетью кинотеатров) Ольга Зинякова напомнила, что Максимченко возглавила департамент во времена, когда работа кинотеатров была практически парализована. «Мы все время были в диалоге, потому что кинотеатры очень зависели от поддержки государства, и благодаря Светлане, которая понимала специфику индустрии и конкретно проблемы кинотеатров (до прихода в Минкультуры Максимченко возглавляла киносеть «Москино» — «Ведомости») наша позиция как участников рынка была услышана. Мы надеемся, что взаимодействие с кинотеатрами будет продолжено в том же открытом формате, поскольку сейчас перед нашей отраслью еще более серьезные вызовы», — резюмировала Зинякова.
С февраля этого года российские фильмы, поддержанные государством, стали доступны по «Пушкинской карте», а с мая по этой карте можно смотреть все отечественные фильмы.
Департамент кинематографии и Минкультуры также задают вектор продвижения российских фильмов за рубежом. Речь идет о поддержке совместных проектов с продюсерами из других стран, а также об участии отечественных кинолент и их создателей в фестивалях и кинорынках, организацией которых занимается «Роскино» и т.д.
В 2021 г. российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и снятые в копродукции, получали награды на ключевых мировых кинофестивалях. Гран-при основного конкурса Каннского фестиваля удостоился фильм «Купе номер шесть» (производство России, Финляндии, Эстонии и Германии), а лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победила в программе «Особый взгляд». Владимир Мункуев с картиной «Нуучча» взял главный приз конкурса «Восток – Запад» в чешских Карловых Варах.
За относительно краткий двухлетний период команде департамента кинематографии удалось задать новые стандарты взаимодействия с отраслью, вырос уровень прозрачности конкурсных процедур и логичности принятия решений, считает исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев. Он отметил, в частности, поддержку миноритарной копродукции, включение кино в программу «Пушкинская карта» и систему антикризисной поддержки российского кино.