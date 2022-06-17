Оставшиеся в России: без новых «Паразитов», но с «Наемником»

С марта российский кинопрокат испытывает беспрецедентный дефицит качественного зарубежного контента, рассчитанного на широкую аудиторию. После начала СВО на Украине пять голливудских студий-мейджоров (Disney, Sony, Universal, Warner Bros. и Paramount) приостановили выпуск картин в России. Крупнейший независимый игрок американского рынка – мини-мейджор Lionsgate заявлений об уходе из России не делал. Но главный весенний проект компании – комедийный боевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта» исчез из российского графика релизов.