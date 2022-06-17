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Оставшиеся в России: без новых «Паразитов», но с «Наемником»

Какие зарубежные производители контента продолжают продавать фильмы для отечественного зрителя
Алексей Нечаев
Кадр из фильма «Наемник» / MDfilm

С марта российский кинопрокат испытывает беспрецедентный дефицит качественного зарубежного контента, рассчитанного на широкую аудиторию. После начала СВО на Украине пять голливудских студий-мейджоров (Disney, Sony, Universal, Warner Bros. и Paramount) приостановили выпуск картин в России. Крупнейший независимый игрок американского рынка – мини-мейджор Lionsgate заявлений об уходе из России не делал. Но главный весенний проект компании – комедийный боевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта» исчез из российского графика релизов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных