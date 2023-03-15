Темп роста рынка настольных игр замедлился

Темп роста рынка настольных игр замедлилсяСреди причин – уход крупных западных участников рынка и снижение спроса после бума продаж в пандемию
В 2022 г. рост рынка настольных игр замедлился и составил в сравнении с 2021 г. лишь 12,8%, увеличившись до 22 млрд руб., следует из данных одного из крупнейших участников рынка – издательства Hobby World. Ранее, с 2019 по 2021 г., он в среднем ежегодно составлял 30–67%, указано там же. В издательствах «Стиль жизни» и Cosmodrome Games согласились с такой оценкой динамики рынка.
Hobby World включает в себя бренды Hobby World и Magellan и, по собственным оценкам, занимает 10% российского рынка настольных игр. Другие крупные издательства настольных игр – «Стиль жизни» (4,4%; здесь и далее – по оценке Hobby World), Cosmodrome Games (2,7%), Bondibon (2,63%), Gaga Games (2,47%). В Cosmodrome Games свою долю на рынке оценили в 4%.
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