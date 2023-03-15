Темп роста рынка настольных игр замедлился

В 2022 г. рост рынка настольных игр замедлился и составил в сравнении с 2021 г. лишь 12,8%, увеличившись до 22 млрд руб., следует из данных одного из крупнейших участников рынка – издательства Hobby World. Ранее, с 2019 по 2021 г., он в среднем ежегодно составлял 30–67%, указано там же. В издательствах «Стиль жизни» и Cosmodrome Games согласились с такой оценкой динамики рынка.