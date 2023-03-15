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Темп роста рынка настольных игр замедлился

Среди причин – уход крупных западных участников рынка и снижение спроса после бума продаж в пандемию
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2022 г. рост рынка настольных игр замедлился и составил в сравнении с 2021 г. лишь 12,8%, увеличившись до 22 млрд руб., следует из данных одного из крупнейших участников рынка – издательства Hobby World. Ранее, с 2019 по 2021 г., он в среднем ежегодно составлял 30–67%, указано там же. В издательствах «Стиль жизни» и Cosmodrome Games согласились с такой оценкой динамики рынка.

Hobby World включает в себя бренды Hobby World и Magellan и, по собственным оценкам, занимает 10% российского рынка настольных игр. Другие крупные издательства настольных игр – «Стиль жизни» (4,4%; здесь и далее – по оценке Hobby World), Cosmodrome Games (2,7%), Bondibon (2,63%), Gaga Games (2,47%). В Cosmodrome Games свою долю на рынке оценили в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных