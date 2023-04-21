Comedy Club и сериал «Физрук» могут появиться на потребительских товарах

Для каких товарных категорий могут быть использованы бренды ГПМ пока также неизвестно, но как правило, правообладатели запускают свои лицензионные программы по довольно широкому кругу товаров – от напитков и еды, до бытовой химии и одежды. На одном из слайдов презентации во время выступления Веселковой были представлены энергетические напитки, брендированные двумя популярными проектами холдинга – шоу Comedy Club и сериалом «Физрук».