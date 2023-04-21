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Comedy Club и сериал «Физрук» могут появиться на потребительских товарах

«Газпром-медиа» хочет продавать лицензии на свои контентные бренды
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Сейлз-хаус «Газпром-Медиа» запускает новое направление – лицензирование медиафраншиз холдинга, сообщила 21 апреля в ходе своего выступления на Digital Brand Day гендиректор компании Екатерина Веселкова. «Газпром-медиа» (ГПМ) управляет развлекательными каналами ТНТ, «Пятница!», «2х2», ТВ3, видеосервисом Premier и другими медиаактивами. 

По словам Веселковой, ГПМ готов предложить лицензиатам портфель франшиз, рассчитанных на взрослую аудиторию и подростков. Гендиректор сейлз-хауса не уточнила о каких именно проектах идет речь.

Для каких товарных категорий могут быть использованы бренды ГПМ пока также неизвестно, но как правило, правообладатели запускают свои лицензионные программы по довольно широкому кругу товаров – от напитков и еды, до бытовой химии и одежды. На одном из слайдов презентации во время выступления Веселковой были представлены энергетические напитки, брендированные двумя популярными проектами холдинга – шоу Comedy Club и сериалом «Физрук».

Коммерческие условия по лицензионной программе будут формироваться по классической модели роялти, стоимость лицензии будет зависеть от объема проданной продукции, рассказал отраслевому изданию AdIndex руководитель нового направления Эдуард Айрапетян.

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Предприятие, скорее всего, планирует выпускать под такими брендами крепкие напитки

В 2021 г. лицензионный рынок в России составлял 7 млрд руб., оценивают в сейлз-хаусе ГПМ (на основе отчетности топ-лицензиаров). В 2022 г. он сократился на 70%, сегмент лицензий для взрослых – на 90%, и сейчас дефицит предложения для этой аудитории, как оценивают в ГПМ, составляет 1,5 млрд руб.  

Детский сегмент традиционно доминирует в лицензировании: на него приходится порядка 80% рынка, 20% занимает взрослый сегмент, уточнила «Ведомостям» главный редактор отраслевого издания «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина. По ее словам, 60% всего рынка ранее составляли франшизы Disney, и после прекращения работы в России этой компании, предложение существенно сократилось: «С уходом иностранных правообладателей пострадало в основном предложение на детском рынке».

Во взрослом сегменте рынка лицензирования действительно существует дефицит брендов, но получить лояльность этой аудитории гораздо сложнее, чем детской, говорит Рогожина. С ней согласен и Александр Саблуков, гендиректор компании «Ноль плюс медиа» (управляет лицензионными правами на анимационные бренды «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.). «Если в детском сегменте для продажи товара достаточно регулярной ротации популярного анимационного проекта в эфире, то в случае с более старшей аудиторией придется больше ресурсов тратить на продвижение каждого конкретного продукта», – отметил Саблуков. 

В подростковой и молодежной целевой аудитории, как добавляет Саблуков, особенно актуальна сопровождающая выпуск лицензионного продукта рекламная кампания, язык общения с аудиторией, привлечение подходящего состава инфлюенсеров, «потенциал к хайпу и отсутствие кринжа». 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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