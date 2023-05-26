Продюсер Балабанова рассказал о нереализованных проектах культового режиссера

Были у Балабанова и «так сказать, легкомысленные идеи», делится Сельянов. Например, он хотел экранизировать фантастический роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» и несколько раз к этой идее возвращался. Но, как отмечает продюсер, в задумке Балабанова фильм должен был быть не столько про Гарина, сколько про ученого Манцева, который искал на Камчатке «оливиновый пояс», под которым находятся гигантские запасы расплавленного золота. Ученый и погиб там.