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Продюсер Балабанова рассказал о нереализованных проектах культового режиссера

Какие-то из них, может, еще и удастся реализовать, не исключает Сергей Сельянов
Мария Истомина Лариса Малюкова
Режиссер Алексей Балабанов / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У Алексея Балабанова был ряд проектов, которые по разным причинам не были запущены в производство, рассказал в интервью «Ведомостям» основатель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов. Именно СТВ сняла практически все фильмы культового режиссера, а Сельянов был их продюсером.

В частности, Балабанов хотел снять фильм про американца в Сибири в XIX в., и предполагалось, что главную роль в фильме исполнит Брюс Уиллис, говорит Сельянов. В тот момент, после выхода фильмов франшизы «Крепкий орешек», американский актер, по словам основателя СТВ, «был в зените славы, "народным артистом Российской Федерации"».

«Но у Леши он должен был быть весь замотан бинтами, поскольку обморожен. Я говорю: «Леш... В общем, прикольно. То есть лица народного артиста мы не видим, но наслаждаемся тем, что под бинтами именно он?» В общем, и эта идея не осуществилась», – добавил продюсер.

Еще один проект режиссер культовой дилогии «Брат» планировал снять с Сергеем Бодровым: «Они периодически вдохновенно придумывали историю про инопланетян, залетевших на Землю. Но не допридумали. Жаль».

Были у Балабанова и «так сказать, легкомысленные идеи», делится Сельянов. Например, он хотел экранизировать фантастический роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» и несколько раз к этой идее возвращался. Но, как отмечает продюсер, в задумке Балабанова фильм должен был быть не столько про Гарина, сколько про ученого Манцева, который искал на Камчатке «оливиновый пояс», под которым находятся гигантские запасы расплавленного золота. Ученый и погиб там.

Сельянов не исключает, что когда-нибудь эти проекты все-таки удастся реализовать.

«Никогда не говори "никогда". Если вдруг появится некто... сам я инициативу точно в этом смысле проявлять не собираюсь. Но если вдруг возникнет волшебный человек, воодушевленный Лешиной идеей...», – заявил он в интервью «Ведомостям».

Алексей Балабанов скончался в мае 2013 г., ему было всего 54 года. За свою почти 30-летнюю кинокарьеру режиссер снял более десяти фильмов, в числе которых «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Замок», «Война», «Мне не больно» и т. д. Широкую известность режиссеру принесла дилогия «Брат».

Также среди нереализованных замыслов режиссера – «Камера обскура» по роману Набокова, «Глиняная яма» – экранизация пьесы петербургской журналистки Ольги Погодиной. И «Мой брат умер» – последний сценарий, который он писал в Сестрорецке. Сюжет фильма, герой которого явно наделен автобиографическими чертами, разворачивается в «посмертии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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