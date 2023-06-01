Фильм – рекордсмен по сборам «Чебурашка» станет музыкально-цирковой постановкой

Шоу создано при поддержке студии Yellow, Black and White (YBW). Эта компания – один из создателей фильма «Чебурашка», также известна по фильмам «Холоп», «Вызов», кинофраншизе «Последний богатырь». Семейная комедия про героя советской мультклассики вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. И, собрав кассу в 6,8 млрд руб., стала абсолютным рекордсменом за всю современную историю отечественного кинопоказа. У шоу те же партнеры, что и у кинокартины, – «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК).