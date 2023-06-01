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Фильм – рекордсмен по сборам «Чебурашка» станет музыкально-цирковой постановкой

Музыкальным продюсером и композитором шоу выступил Сергей Жуков
Мария Истомина
Успех полнометражного фильма, который посмотрело более 22 млн зрителей, дал понимание, что история про национального героя в формате театрального шоу может быть востребована у широкой аудитории / Yellow, Black and White

Продюсерская компания «Наше шоу» готовит к выпуску семейное музыкально-цирковое шоу «Чебурашка», рассказала «Ведомостям» совладелец и гендиректор компании Наталья Локтева. Инвестиции в проект составили 200 млн руб., уточнила она. Создатели планируют окупить затраты через полгода.

Шоу создано при поддержке студии Yellow, Black and White (YBW). Эта компания – один из создателей фильма «Чебурашка», также известна по фильмам «Холоп», «Вызов», кинофраншизе «Последний богатырь». Семейная комедия про героя советской мультклассики вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. И, собрав кассу в 6,8 млрд руб., стала абсолютным рекордсменом за всю современную историю отечественного кинопоказа. У шоу те же партнеры, что и у кинокартины, – «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных