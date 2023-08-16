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Платежный сервис Prodamus купил платформу онлайн-курсов AXL

Стоимость сделки составила 480 млн рублей
Дмитрий Игнатьев
Кроме этого, компания планирует вложить еще около 300 млн руб. в технологическое развитие приобретенного актива, расширение его команды и продвижение / AXL

Агрегатор платежных систем для онлайн-школ Prodamus закрыл сделку по приобретению платформы для создания онлайн-курсов AXL. Об этом «Ведомостям» рассказали владелец и гендиректор Prodamus Роман Мамуткин, а также совладелец и гендиректор AXL Дмитрий Юрченко. Сумма сделки, по их словам, составила около 480 млн руб., или семь годовых выручек AXL.

Речь идет о российской части платформы AXL. Как отметил Юрченко, после событий 2022 г. «было принято решение продать российскую часть бизнеса AXL и развивать ее на международных рынках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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