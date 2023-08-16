Платежный сервис Prodamus купил платформу онлайн-курсов AXL

Агрегатор платежных систем для онлайн-школ Prodamus закрыл сделку по приобретению платформы для создания онлайн-курсов AXL. Об этом «Ведомостям» рассказали владелец и гендиректор Prodamus Роман Мамуткин, а также совладелец и гендиректор AXL Дмитрий Юрченко. Сумма сделки, по их словам, составила около 480 млн руб., или семь годовых выручек AXL.