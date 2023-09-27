«Яндекс» купил kidtech-платформу «Сказбука»Сумма сделки могла составить до 120 млн рублей, оценивают аналитики
«Яндекс» приобрел у мальтийской компании Zebrainy Ltd kidtech-платформу развивающих игр для детей дошкольного возраста «Сказбука», рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. Сделку со стороны продавца подтвердили совладельцы Zebrainy Ltd – основатель «Сказбуки» Кеша Скирневский и представитель инвесткомпании Prytek (основной акционер – предприниматель Андрей Яшунский, до 2021 г. в число акционеров входил основатель компании «Технониколь» Игорь Рыбаков). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Дети дошкольного возраста активно потребляют онлайн-контент: 83% детей 4–5 лет пользуются интернетом, в возрастной категории 6–8 лет этот показатель составляет уже 97%, следует из данных исследования Kids & Teens компании Mediascope. Данные получены в результате опроса 11,5 млн детей и родителей, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек, с ноября по декабрь 2022 г. и с апреля по май 2023 г. К образовательным онлайн-сервисам с разной периодичностью обращаются 39% детей 4–8 лет, указано там же.