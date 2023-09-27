«Яндекс» купил kidtech-платформу «Сказбука»

Дети дошкольного возраста активно потребляют онлайн-контент: 83% детей 4–5 лет пользуются интернетом, в возрастной категории 6–8 лет этот показатель составляет уже 97%, следует из данных исследования Kids & Teens компании Mediascope. Данные получены в результате опроса 11,5 млн детей и родителей, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек, с ноября по декабрь 2022 г. и с апреля по май 2023 г. К образовательным онлайн-сервисам с разной периодичностью обращаются 39% детей 4–8 лет, указано там же.