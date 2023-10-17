Расценки на ТВ-рекламу снова повышаются

На рост спроса на ТВ-размещения у рекламодателей не повлияло и то, что НРА ранее уже дважды поднимал стоимость ТВ-инвентаря на 2023 г. В октябре 2022 г. базовые цены на 2023 г. были повышены на 20–30% в зависимости от телеканала. А в феврале 2023 г. альянс ввел наценки (5-30% в зависимости от канала) на август – декабрь 2023 г. на новые сделки, а также дополнительные размещения по уже подтвержденным сделкам.