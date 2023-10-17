Расценки на ТВ-рекламу снова повышаются

Расценки на ТВ-рекламу снова повышаютсяНа федеральных каналах в 2024 году ее цена вырастет на 22-42%
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) сообщил 17 октября участникам рынка о повышении цен на размещение рекламы на телеканалах в 2024 г. По данным рекламного агентства Starlink (входит в ГК «Родная речь»), вилка роста цен на федеральных каналах к базовым ценам 2023 г. составит 22–42%.
Самое большое повышение расценок рекламное агентство зафиксировало на телеканале «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) – около 42%. На телеканалах СТС (входит в «Национальную Медиа Группу», НМГ), а также ТНТ, «Пятница», «2X2» (входят в ГПМ) цены на размещение телерекламы вырастут на 31-32%. На «Рен ТВ» (НМГ), «ТВ 3» (ГПМ), «Муз ТВ» (входит в холдинг «Медиа 1») они увеличились на 29%.
Размещение на «Первом канале» и телеканале «Суббота» (ГПМ) стало дороже на 27%. На каналах «Че» (НМГ), «Ю» («Медиа 1»), «Звезда», «Россия 24» (входит в холдинг ВГТРК), «ТНТ 4» (ГПМ), «Мир» – на 24%. А на каналах «Россия 1» и «Карусель» (ВГТРК), НТВ (ГПМ), «Пятый канал», «Домашний» и СТС Love (принадлежат НМГ), ТВЦ, «Спас», «Солнце» («Медиа 1») – на 22%.
На большинстве тематических телеканалов расценки в среднем увеличатся на 30%, отметил преставитель Starlink. На каналах «Сапфир», «Кинека», «Терра» и телеканалах семейства «Матч» – на 18%.
«Ведомости» направили запрос в НРА.
В августе рекламные группы и агентства фиксировали повышенный спрос на ТВ-инвентарь (пункт рейтинга – условная единица, отражающая число зрителей, увидевших 20-секундный ролик. – «Ведомости») на 2024 г.: к этому месяцу он был уже распродан на 70-75%, писали ранее «Ведомости». В 2021-2022 гг. до осени загруженность ТВ-инвентаря на следующий год составляла менее 40%.
Представитель НРА объяснял тогда высокий спрос на ТВ-инвентарь ростом бюджетов на телерекламу со стороны российских рекламодателей. В рекламном агентстве Starlink среди факторов также выделили сокращение объемов самого инвентаря из-за падения телесмотрения. Согласно оценке агентства на основе данных Mediascope, по итогам первого полугодия 2023 г. совокупный телевизионный рейтинг среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с любой численностью населения, сократился к аналогичному периоду 2022 г. на 7%. Абсолютные цифры агентство не предоставило.
На рост спроса на ТВ-размещения у рекламодателей не повлияло и то, что НРА ранее уже дважды поднимал стоимость ТВ-инвентаря на 2023 г. В октябре 2022 г. базовые цены на 2023 г. были повышены на 20–30% в зависимости от телеканала. А в феврале 2023 г. альянс ввел наценки (5-30% в зависимости от канала) на август – декабрь 2023 г. на новые сделки, а также дополнительные размещения по уже подтвержденным сделкам.
После начала СВО многие западные компании полностью ушли из России (Apple, Coca-Cola, Ford, IKEA, Nokia и др.) или приостановили свои рекламные инвестиции (PepsiСo, Mars, Nestle, Procter & Gamble и др.). В марте 2023 г. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) впервые за историю российского рекламного рынка не раскрыла показатели телевизионного сегмента за прошедший год. Весь рекламный рынок в 2022 г. без учета ТВ, согласно данным ассоциации, снизился на 2% к 2021 г. до 392 млрд руб. (здесь и далее – без НДС).
По оценке рекламной группы OMD OM Group, ТВ-сегмент в 2022 г. сократился на 10–15% к 2021 г. до 168–178 млрд руб. В январе – июне 2023 г., по данным АКАР, рекламный рынок увеличился на 27% к аналогичному периоду 2022 г. и составил 315 млрд руб. Динамику сегментов рекламного рынка и их абсолютные показатели за первое полугодие 2023 г. АКАР не раскрыла. Согласно оценке OMD OM Group, ТВ-сегмент в январе – июне 2023 г. вырос только на 9% до 90 млрд руб.