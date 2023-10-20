Якутские режиссеры Давыдов и Бурнашев разрабатывают сериалы для видеосервисов

Якутские режиссеры Давыдов и Бурнашев разрабатывают сериалы для видеосервисовСреди замыслов – боевик, мистика и драма про пропавшую девушку
Самые успешные якутские режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев планируют снять сериалы для платформ. «И у меня, и у Димы много идей, – рассказал в интервью «Ведомостям» Бурнашев. – И боевик есть, и мистика, и крутая драматическая история. Есть история о пропавшей девушке в деревне. Я придумал это для Якутии, но история универсальная, можно адаптировать ее хоть под Псков, хоть под аргентинскую деревню».
Давыдов и Бурнашев уже работали вместе. Поставленный режиссерами альманах «ЭТ» вошел в «оригинальную» линейку видеосервиса Wink. При этом по отдельности оба добились признания – как на фестивалях, так и у массового зрителя. Давыдов – победитель «Кинотавра-2020» с драмой «Пугало» и лучший режиссер по версии фестиваля «Маяк» 2023 г. за картину «Чума». Бурнашев получил Гран-при «Окна в Европу – 2020» за триллер «Черный снег», а его фильм «Айта», собравший 26,4 млн руб., стал самым кассовым якутским фильмом.
В сентябре 2023 г. «Айта» оказалась в эпицентре скандала. Сначала картина пропала с видеосервисов, после того как Роскомнадзор выявил в ней признаки национализма. Затем Минкультуры отозвало у «Айты» и прокатное удостоверение. В интервью «Ведомостям» режиссер подчеркнул, что посыл фильма «абсолютно противоположен» тому, что ему приписывают. Это кино «про недальновидность сепарации», считает Бурнашев.
Но предлагаемые продюсерами проекты часто не вызывают у режиссеров интереса. Так, по словам Давыдова, только в 2022 г. лично он получил «шесть-семь предложений о съемках сериалов» и получил аналогичное предложение недавно, но отказался из-за качества сценариев. «Вот буквально на днях звали на проект [сериала для платформы]: есть сценарий, бюджет, сроки производства, нужен режиссер-постановщик. Я отказываюсь, потому что там история никакая», – посетовал он.
Среди замыслов Бурнашева есть еще и мистический детективный сериал про центр реабилитации наркоманов, который организовывает рехаб в тайге. У героев ломается вездеход, и они пытаются выжить в дикой природе. Как уточнил режиссер, по жанру «похоже на слэшер, но не совсем». И по словам Бурнашева, представители одного продакшена, выслушав его идеи, предложили три истории объединить в одну. Подобной «перенасыщенностью» грешат многие современные сценарии, уверен режиссер.
«Ты читаешь и сразу видишь: сценарист явно вдохновлялся сериалом «Мейр из Исттауна» и фильмами Финчера и понабрали оттуда много всего. Вот у тебя есть сыщик Мейр, но в него еще впихивают эмоционального героя Брэда Питта из фильма «Семь», да, а потом еще черты Энди Дюфрейна из «Побега из Шоушенка». Ну не существует таких людей в жизни. Это синтетический человек, сшитый из кино», – рассказывает Бурнашев.
Якутские постановщики все чаще работают за пределами региона. Костас Марсан снял триллер «Детектор» (2023) для Киностудии им. Горького с Кириллом Кяро и Екатериной Вилковой. Сейчас идет работа над фильмом «Белый пароход» режиссера Инги Шепелевой, который снимается совместно продюсерами из Якутии (теми же Бурнашевым и Давыдовым) и из Москвы (Янной Буряк и Жаном Просяновым).