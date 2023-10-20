Якутские режиссеры Давыдов и Бурнашев разрабатывают сериалы для видеосервисов

«Ты читаешь и сразу видишь: сценарист явно вдохновлялся сериалом «Мейр из Исттауна» и фильмами Финчера и понабрали оттуда много всего. Вот у тебя есть сыщик Мейр, но в него еще впихивают эмоционального героя Брэда Питта из фильма «Семь», да, а потом еще черты Энди Дюфрейна из «Побега из Шоушенка». Ну не существует таких людей в жизни. Это синтетический человек, сшитый из кино», – рассказывает Бурнашев.